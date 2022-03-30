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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В центре Мариуполя уничтожены целые кварталы. Опубликованы новые снимки со спутника

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Журналисты подчеркнули невиданный уровень разрушений Мариуполе
Журналисты подчеркнули невиданный уровень разрушений Мариуполе
Фото: EPA

Телекомпания CNN 30 марта опубликовала новые спутниковые снимки разрушенного российскими оккупантами Мариуполя, сделанные компанией Maxar Technologies.

"Целые кварталы в центре Мариуполя были уничтожены. Уровень разрушений ранее невиданный в осажденном украинском городе", – отметили в сообщении.

Изображения подтверждают данные сенсорных спутников NASA о том, что по Мариуполю нанесены десятки ударов.

Журналисты подчеркнули, что район восточнее драматического театра, на который оккупанты сбросили сверхмощную бомбу, лежит в руинах. На одном из спутниковых снимков видно, что практически на всех зданиях нет крыш или они значительно повреждены.

Фото: EPA
Фото: EPA

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В результате бомбардировки театра в Мариуполе, по оценкам очевидцев, погибли около 300 человек. Точное количество жертв неизвестно.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

27 марта Бойченко озвучил данные, согласно которым погибли около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя.

Теги: Россия, Украина, NASA, Мариуполь, эвакуация, CNN, обстрелы, война России против Украины, разрушения
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