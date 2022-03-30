В центре Мариуполя уничтожены целые кварталы. Опубликованы новые снимки со спутника

"Целые кварталы в центре Мариуполя были уничтожены. Уровень разрушений ранее невиданный в осажденном украинском городе", – отметили в сообщении.

Изображения подтверждают данные сенсорных спутников NASA о том, что по Мариуполю нанесены десятки ударов.

Журналисты подчеркнули, что район восточнее драматического театра, на который оккупанты сбросили сверхмощную бомбу, лежит в руинах. На одном из спутниковых снимков видно, что практически на всех зданиях нет крыш или они значительно повреждены.

Фото: EPA

16 марта в результате очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов местные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показывают, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В результате бомбардировки театра в Мариуполе, по оценкам очевидцев, погибли около 300 человек. Точное количество жертв неизвестно.