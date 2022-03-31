Лизинговая компания хочет взыскать с РФ $3,5 млрд за украденные самолеты

Компании AerCap удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах Фото: depositphotos.com

Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей к моменту введения западных санкций, отмечает издание.

30 марта AerCap заявила, что под угрозой находятся около $2,5 млрд, и предупредила, что ожидает по крайней мере частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.

Компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло лизингодателю снизить риски в РФ с $3,1 млрд в конце декабря до $2,5 млрд.

По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к "другим доступным средствам правовой защиты".