Лизинговая компания хочет взыскать с РФ $3,5 млрд за украденные самолеты

Дублинская компания имела наибольшие риски в России среди иностранных лизингодателей к моменту введения западных санкций, отмечает издание.
30 марта AerCap заявила, что под угрозой находятся около $2,5 млрд, и предупредила, что ожидает по крайней мере частично вернуть стоимость своих активов в первом квартале.
Компании удалось вернуть 22 из 135 самолетов и три из 14 двигателей, размещенных на российских авиасудах до начала войны. Это помогло лизингодателю снизить риски в РФ с $3,1 млрд в конце декабря до $2,5 млрд.
По словам исполнительного директора Энгуса Келли, AerCap нацелена достичь удовлетворения всех своих претензий по страховым полисам, а также будет прибегать к "другим доступным средствам правовой защиты".
США и Евросоюз в рамках санкций, введенных против России после ее нападения на Украину, запретили сдавать в лизинг и поставлять запчасти к самолетам, которые используются в РФ.
24 марта российские авиакомпании отказались вернуть западным лизингодателям более 500 самолетов.