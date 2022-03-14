Путин разрешил российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.
Подписанный Путиным закон предусматривает, что если иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, вернуть самолет или же оставить его в РФ.
Также иностранным воздушным судам теперь смогут выдавать российские сертификаты летной годности.
Закон был принят после того, как Бермудские острова и Ирландия, где зарегистрированы практически все иностранные самолеты, эксплуатируемые в России, заявили о приостановке действия сертификатов летной годности этих воздушных судов. Без сертификатов полеты самолетов являются нелегальными.
При этом зарегистрированные на Бермудах самолеты все равно продолжали полеты. Российские авиакомпании в течение 13 марта каждый час поднимали в небо примерно сотню самолетов с приостановленным сертификатом летной годности.