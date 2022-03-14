Путин разрешил российским авиакомпаниям забирать иностранные самолеты, находящиеся в лизинге

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей Фото: depositphotos.com

У российских авиакомпаний в лизинге почти 780 самолетов, из них 515 арендованы за границей, отмечает Reuters. После полномасштабного вторжения РФ в Украину иностранные компании стали отказывать россиянам в аренде самолетов и аннулировать документы на них.

Подписанный Путиным закон предусматривает, что если иностранный лизингодатель разорвет договор, специальная правительственная комиссия должна решить, вернуть самолет или же оставить его в РФ.

Также иностранным воздушным судам теперь смогут выдавать российские сертификаты летной годности.