С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 153 ребенка – Офис генпрокурора

"Около 400 детей пострадали в Украине с начала вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 153 погибли и более 245 ранены", – сообщили в пресс-службе.

Больше всего детей пострадало в Киевской (73), Донецкой (65), Харьковской (53), Черниговской (43), Николаевской (30), Луганской (31), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и в Киеве (16).

"Из-за бомбардировок и обстрелов повреждены 859 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Война России против Украины. Главное (обновляется)