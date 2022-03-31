  Служащий в ВСУ Коля Серга: Я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, а детей нет

Серга: Буквально на второй день после того, как пришел в ВСУ, я в шутку говорил, что прокляну каждый презерватив, которым пользовался Фото: thekolya / Instagram

"Честно – напьюсь. У нас сухой закон. Займусь сексом и напьюсь. Вот честно, без всяких там. Вот реально, первое, чем я хотел заняться, – именно ситуативное действие на шаг вперед – это секс и выпить. А если говорить хотя бы о трех шагах, я бы хотел продолжить род. Потому что когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, я столько всего увидел, я очень глубоко путешествовал в духовный мир, я столько граней увидел этого мира, а детей у меня нет. Мне как будто некому это передать, – рассказал артист. –Буквально на второй день после того, как пришел в ВСУ, я в шутку говорил, что прокляну каждый презерватив, которым пользовался".

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Видео: ЖВЛ / YouTube

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