Бульвар Шоубиз
 
27 марта, 2022
 
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"Мечусь пропагандой, как икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой". Серга в песне "Аналоговнет" спел о поддержавшем войну Баскове. Видео

 
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Серга заявил, что российским оккупантам нет аналогов даже в цирке
Серга заявил, что российским оккупантам нет аналогов даже в цирке
Фото: thekolya / Instagram

Служащий в ВСУ украинский ведущий, поэт и музыкант Николай Серга 26 марта после общения с журналистами в Центре информационной обороны Одессы презентовал свою новою песню "Аналоговнет", написанную во время войны с российскими оккупантами, в которой в том числе высмеял российского пропагандиста Николая Баскова. Запись выступления Серги опубликована на YouTube-канале "Думская, 1".

Серга сперва поет песню от имени Вани из Рязани, который торговал солями, а затем отправился в Украину стрелять в детей и женщин, а в новом куплете артист высмеял Баскова, который поддержал нападение РФ на Украину7 марта суд в Украине разрешил задержать Баскова за поддержку войны.

"Я российский артист, меня зовут Басков, люблю микрофон и сзади без смазки. Как только приходит сверху указ мне, мечусь пропагандой, как красной икрой, был гей, а теперь п...дарас боевой. Таких, как я, в России полно. Мы шлем "Градов" удары, чтоб защитить свои гонорары",  поется в песне.

Также там есть строчки об армии российских оккупантов, которой "нет аналогов даже в цирке".

"Армии нашей аналогов нет, нам смерти солдат нужны ради смет. Чем больше запущено разных ракет, тем проще закрыть без разрыва бюджет. Нам аналогов нет, особенно в цирке. Ну разве что цирк Cirque du Soleil, но только в отличии от нас du Soleil не получал в Украине таких п...здюлей", – подытожил Серга.

ВИДЕО
Видео: Думская, 1 / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: российская пропаганда, война России против Украины, Николай Басков, Cirque du Soleil, Коля Серга
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