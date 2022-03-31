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31 марта, 2022
 
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"Это правильно – позволить написать все, что чувствую". Roxolana посвятила песню украинским детям, которые погибли во время войны. Видео

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Roxolana: Каждый раз сердце не выдерживало этих кадров и не может до сих пор
Roxolana: Каждый раз сердце не выдерживало этих кадров и не может до сих пор
Фото: ЕРА

Украинская певица, финалистка нацотбора на "Евровидение 2022" Roxolana 31 марта на своем канале в YouTube презентовала клип на англоязычную песню І'm gone, которую посвятила детям, погибшим во время военной агрессии России против Украины.

"Когда я пыталась писать что-то для поднятия духа – каждый раз попадались видео с детьми, которым пришлось нас покинуть. Каждый раз сердце не выдерживало этих кадров и не может до сих пор. Я продолжала думать о них и поняла, что это правильно – позволить себе написать все, что чувствую. Так появилась I'm gone. Думаю, что эту песню писала не я, текст сам оказался на бумаге, а впоследствии появилась музыка. Если эта песня прикоснется к сердцу хотя бы одного человека "за границей" и мотивирует его сделать даже минимальный шаг для того, чтобы остановить войну, защитить наших детей или закрыть небо, – это будет огромной победой", – анонсировала композицию артистка на своей странице в Facebook. 

ВИДЕО
Видео: ROXOLANA / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: дети, война России против Украины, Roxolana
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