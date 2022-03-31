Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей

Ващук: Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Фото: vlad__vashchuk / Instagram

"Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с дружественным визитом заехали "освободители". Два российских БТР заехали ко мне во двор. Хорошо, что я успел вывезти детей. Пишу для тех, кто, возможно, до сих пор, сидя в безопасности где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь очень сильно изменились. Вы себе представить не можете, как, – написал Ващук. – Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Чтобы те, те кто пришел сюда, на нашу землю, убивать и грабить, были уничтожены, чтобы наша земля была свободна".

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