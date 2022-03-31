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31 марта, 2022
 
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Ващук: Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом заехали "освободители". Хорошо, что я успел вывезти детей

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Ващук: Сегодня у всех нас только одно желание чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины!
Ващук: Сегодня у всех нас только одно желание – чтобы наши ЗСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины!
Фото: vlad__vashchuk / Instagram

Экс-футболист киевского "Динамо" Владислав Ващук 29 марта в Facebook сообщил, что после того, как он в начале марта вместе со своими детьми покинул осажденный Гостомель, к нему во двор заехали российские танки, а в доме оказались оккупанты.

"Через три дня после того, как мы вышли по гуманитарному коридору, в мой дом с дружественным визитом заехали "освободители". Два российских БТР заехали ко мне во двор. Хорошо, что я успел вывезти детей. Пишу для тех, кто, возможно, до сих пор, сидя в безопасности где-то за рубежом, испытывает иллюзии по поводу того, что будет возможность с кем-то там порешать и у вас все будет ок. Нет. Не выйдет. Они пришли сюда не договариваться. И мы здесь очень сильно изменились. Вы себе представить не можете, как, – написал Ващук. – Сегодня у всех нас только одно желание  чтобы наши ВСУ как можно быстрее вычистили эту нечисть из нашей Украины! Чтобы те, те кто пришел сюда, на нашу землю, убивать и грабить, были уничтожены, чтобы наша земля была свободна".

https://www.facebook.com/vashchukvlad/posts/4826888470752431

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

11 марта Ващук сообщил, что накануне вместе с детьми выехал по гуманитарному коридору из Гостомеля.

По словам спортсмена, за его домом в Гостомеле присматривали пожилые соседи, которые там остались, сам он с сыном живет в гостях у брата, а дочь вместе с матерью, украинской бизнесвумен Маргаритой Сичкарь уехала во Львов.

Теги: война, Гостомель, БТР, ВСУ, война России против Украины, Владислав Ващук
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