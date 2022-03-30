В Лисичанске оккупанты ранили семью. Двое детей в тяжелом состоянии – ОВА

Люди пострадали в результате артиллерийского обстрела, который оккупанты совершили около 10.00.

Двое взрослых получили осколочные ранения, их состояние стабилизировалось.

"Гораздо более трудная ситуация с детьми. Они в тяжелом состоянии находятся в местной больнице. У дочери 2020 года – огнестрельное осколочное ранение брюшной полости с эвентрацией кишечника, огнестрельные осколочные ранения обеих нижних конечностей с повреждением костей и сосудисто-нервных пучков. У ее братика 2014 года рождения – множественные огнестрельные осколочные ранения обеих стоп и голеней. С большой вероятностью, по словам врачей, детей ожидает ампутация обеих нижних конечностей. В эти минуты медики борются за их жизни", – говорится в сообщении.

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