Около 20 домов разрушены обстрелами, вблизи Северодонецка пылает лесхоз – Луганская ОВА

После ежедневных обстрелов захватчиков сотни украинцев в Луганской области остаются без жилья Фото: Луганська обласна державна адміністрація / Facebook

"Снова погибают мирные жители, есть раненые, десятки спасенных жизней и много разрушенных квартир. Каждый разрушенный дом – это 30, 50, 100 семей без крова. Наши дома забирает "русский мир", – говорится в сообщении.

Глава Луганской ОВА также отметил, что в результате обстрелов "Градами" поселка Нижнего погиб один человек.

В Северодонецке спасатели достали из-под завалов нескольких домов 20 живых местных жителей.

"На фронте нам удалось отразить семь атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону", – добавил Гайдай.

По его данным, в течение суток в результате обстрелов произошло возгорание домов в Лисичанске, Новотошковском, Щедрищевом. Еще один пожар сегодня утром возник на территории одного из лесхозов близ Северодонецка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)