Враг не отступил от Одессы – Одесская ОВА

В администрации сообщили, что ночь в городе прошла спокойно Фото: ЕРА

Братчук отметил, что ночь в Одессе прошла спокойно.

"Воздушные тревоги, беспокоящие нас, – это не самое страшное в этой войне", – добавил он.

Также спикер сообщил, что захватчики готовятся к атаке на город.

"Враг не отступил от Одессы. Продолжаются воздушная разведка, перегруппировка кораблей. Диверсионные группы пытаются продвинуться на нашу территорию", – рассказал Братчук.

Он подчеркнул, что украинские военнослужащие проводят эффективную контрдиверсионную работу.

Кроме того, спикер призвал одесситов из соображений безопасности не гулять по пляжам, если на них написано "проход запрещен".

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