Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины – Зеленский

"Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем сейчас", – сказал Зеленский.
Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * Маріо Дра * і. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність * долучитися до створення системи безпекових гарантій для * .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
Он рассказал, что 28 марта был "активный дипломатический день".
В частности, он говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Президент рассказал, что договорился с Джонсоном об ужесточении санкций против РФ.
Підтримую постійний зв'язок з @BorisJohnson. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
Канада, по словам Зеленского, также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную Россией в Украине.
Обговорив із @JustinTrudeau співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
В беседе с Шольцом Зеленский уделил большое внимание необходимости усилить санкции против России.
Обговорив з Федеральним канцлером @OlafScholz перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає * . Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку и проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.
Провів переговори з Президентом Азербайджану @azpresident. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022
"Завтра продолжу эту активность. Буду говорить с другими лидерами мира. Буду работать и с международными организациями, с народами Европы и мира", – пообещал президент.
Война России против Украины. Главное
Еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в середине февраля Зеленский заявлял, что хотя Украина стремится к членству в НАТО, поскольку этот процесс может занять годы, Украине уже сейчас нужна система гарантий, которая "не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО".
Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, повторил Зеленский 1 марта.
21 марта он также заявил, что вариант, при котором западные страны – члены НАТО предоставили бы Украине полноценные гарантии безопасности, в таком объеме, как если бы Украина была членом Альянса, был бы компромиссным для всех заинтересованных сторон. "Для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе НАТО. Для Украины, которая хочет гарантий безопасности. И для России, которая не хочет распространения НАТО [на восток] и говорит, что у нее со странами НАТО были такие договоренности", – заявил глава государства.
24 марта глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели.
По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина также предлагает стать одним из гарантов безопасности страны Израилю.
17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.
Готовность стать гарантом безопасности для Украины уже выразила Турция.