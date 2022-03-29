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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины – Зеленский

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У Зеленского был "активный дипломатический день"
У Зеленского был "активный дипломатический день"
Фото: president.gov.ua

Италия согласилась стать гарантом безопасности Украины, в Великобритании и Канаде собираются ужесточить санкции против РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в видеообращении по итогам 28 марта, опубликованном Офисом президента.

"Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем сейчас", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что 28 марта был "активный дипломатический день".

В частности, он говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент рассказал, что договорился с Джонсоном об ужесточении санкций против РФ.

Канада, по словам Зеленского, также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную Россией в Украине. 

В беседе с Шольцом Зеленский уделил большое внимание необходимости усилить санкции против России.

Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку и проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.

"Завтра продолжу эту активность. Буду говорить с другими лидерами мира. Буду работать и с международными организациями, с народами Европы и мира", – пообещал президент. 

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1681819272193692/

Война России против Украины. Главное

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения РФ, в середине февраля Зеленский заявлял, что хотя Украина стремится к членству в НАТО, поскольку этот процесс может занять годы, Украине уже сейчас нужна система гарантий, которая "не должна уступать системе, которую предлагают странам НАТО".

Если Североатлантический альянс не готов принять Украину в свои ряды, то должен предоставить ей гарантии безопасности, повторил Зеленский 1 марта. 

21 марта он также заявил, что вариант, при котором западные страны – члены НАТО предоставили бы Украине полноценные гарантии безопасности, в таком объеме, как если бы Украина была членом Альянса, был бы компромиссным для всех заинтересованных сторон. "Для Запада, который не знает, что с нами делать в вопросе НАТО. Для Украины, которая хочет гарантий безопасности. И для России, которая не хочет распространения НАТО [на восток] и говорит, что у нее со странами НАТО были такие договоренности", – заявил глава государства.

24 марта глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Украина ведет переговоры с США, Великобританией, Германией, Францией и Турцией об их возможном участии в этой модели.

По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, Украина также предлагает стать одним из гарантов безопасности страны Израилю.

17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.

Готовность стать гарантом безопасности для Украины уже выразила Турция.

Теги: Германия, Великобритания, Италия, Канада, санкции, Азербайджан, Ильхам Алиев, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джастин Трюдо, безопасность, Британия, Марио Драги, Олаф Шольц
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