Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности для Украины – Зеленский

У Зеленского был "активный дипломатический день" Фото: president.gov.ua

"Италия согласилась стать одним из гарантов безопасности Украины в соответствующей новой системе гарантий, которую мы прорабатываем сейчас", – сказал Зеленский.

Продовжив діалог з Прем'єр-міністром * Маріо Дра * і. Обговорили перебіг протидії російській агресії. Подякував за важливу оборонну та гуманітарну підтримку. Український народ це пам'ятатиме. Цінуємо готовність * долучитися до створення системи безпекових гарантій для * . — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Он рассказал, что 28 марта был "активный дипломатический день".

В частности, он говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент рассказал, что договорился с Джонсоном об ужесточении санкций против РФ.

Підтримую постійний зв'язок з @BorisJohnson. Розповів про критичну гуманітарну ситуацію в заблокованих містах, поділився інформацією про перебіг мирних перемовин. Обговорили посилення санкцій проти РФ та оборонну співпрацю України й Великої Британії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Канада, по словам Зеленского, также поддерживает более жесткое реагирование мира на катастрофу, созданную Россией в Украине.

Обговорив із @JustinTrudeau співпрацю України й Канади у сферах оборони та санкційного тиску на Росію. Поінформував про злочини РФ та перебіг переговорного процесу. Вдячний за готовність розглянути додаткову макрофінансову допомогу для України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

В беседе с Шольцом Зеленский уделил большое внимание необходимости усилить санкции против России.

Обговорив з Федеральним канцлером @OlafScholz перебіг переговорного процесу. Повідомив про хід протидії агресії та злочини РФ. Висловив подяку за допомогу, яку надає * . Тиск на Росію має продовжуватися, санкції – посилюватися. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

Зеленский поблагодарил президента Азербайджана за оказанную Украине гуманитарную поддержку и проинформировал о состоянии дел на территориях, куда зашли российские войска.

Провів переговори з Президентом Азербайджану @azpresident. Поінформував про нові удари по мирному населенню. Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 28, 2022

"Завтра продолжу эту активность. Буду говорить с другими лидерами мира. Буду работать и с международными организациями, с народами Европы и мира", – пообещал президент.

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