Арестович: Противник не может начать наступательную операцию в зоне ООС, прогноз осторожно оптимистический

"Главная новость на сегодняшний день состоит в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские [...] удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле", – сказал он.
Советник главы Офиса президента озвучил свой прогноз по ситуации на Донбассе.
"Наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои", – объяснил Арестович.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Война на Донбассе продолжается с 2014 года, когда поддерживаемые Россией боевики начали боевые действия против Вооруженных сил Украины. Официально РФ не признавала своего участия в вооруженном конфликте в Луганской и Донецкой областях, хотя Украина озвучивала международному сообществу доказательства причастности России.
После масштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ситуация в зоне ООС обострилась, российские оккупанты не смогли отодвинуть ВСУ на административные пределы двух регионов Донбасса и пытаются взять украинские силы обороны в окружение.