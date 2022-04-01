Арестович: Противник не может начать наступательную операцию в зоне ООС, прогноз осторожно оптимистический

Арестович не исключил, что на Донбассе будут тяжелые бои Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Главная новость на сегодняшний день состоит в том, что противник никак не может начать наступательную операцию по окружению нашей группировки в зоне ООС. Пока он наносит только ракетные, артиллерийские [...] удары, что может свидетельствовать о неполной его готовности действовать на земле", – сказал он.

Советник главы Офиса президента озвучил свой прогноз по ситуации на Донбассе.

"Наш прогноз на сегодняшний день осторожно оптимистический, хотя там еще могут быть тяжелые бои", – объяснил Арестович.

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