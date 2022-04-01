Российские оккупанты не слушают приказы командования о пропуске людей по гуманитарным коридорам и "продают" заезды, выезды и гуманитарные грузы – Верещук

В качестве примера Верещук привела инцидент на гумкоридоре в направлении Мариуполя, когда пьяные оккупанты препятствовали эвакуации людей Фото: Ірина Верещук / Facebook

В качестве примера Верещук привела инцидент на гумкоридоре в направлении Мариуполя, когда пьяные оккупанты препятствовали эвакуации людей.

"Мы это видели на мариупольском направлении. Их командование давало приказ пропустить наши колонны на блокпосте в Васильевке, они проехали в Мангуш, там их просто остановили банды ДНРовцев, частично пьяные и обкуренные, и едва не убили наших людей. Эти боевики были абсолютно неконтролируемы, слава богу, никто не погиб", – рассказала Верещук.

Она также отметила, что захватчики организовали коррупционные схемы и наживаются на гуманитарных грузах и коридорах.

"Мы часами можем требовать пропустить колонны на блокпостах, пока доедем из Запорожья в Бердянск, но никто не дает гарантий, что этот коридор сработает. Россия слабо контролирует на местах вожаков и их прихвостней. Мы знаем, что уже продают какие-то заезды/выезды, гуманитарные грузы, там началась коррупция и черт знает что", – добавила вице-премьер-министр.

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