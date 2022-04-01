Российские оккупанты не слушают приказы командования о пропуске людей по гуманитарным коридорам и "продают" заезды, выезды и гуманитарные грузы – Верещук

В качестве примера Верещук привела инцидент на гумкоридоре в направлении Мариуполя, когда пьяные оккупанты препятствовали эвакуации людей.
"Мы это видели на мариупольском направлении. Их командование давало приказ пропустить наши колонны на блокпосте в Васильевке, они проехали в Мангуш, там их просто остановили банды ДНРовцев, частично пьяные и обкуренные, и едва не убили наших людей. Эти боевики были абсолютно неконтролируемы, слава богу, никто не погиб", – рассказала Верещук.
Она также отметила, что захватчики организовали коррупционные схемы и наживаются на гуманитарных грузах и коридорах.
"Мы часами можем требовать пропустить колонны на блокпостах, пока доедем из Запорожья в Бердянск, но никто не дает гарантий, что этот коридор сработает. Россия слабо контролирует на местах вожаков и их прихвостней. Мы знаем, что уже продают какие-то заезды/выезды, гуманитарные грузы, там началась коррупция и черт знает что", – добавила вице-премьер-министр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон 25 марта заявил, что Франция, Греция и Турция проведут "исключительную гуманитарную операцию" для эвакуации жителей Мариуполя. Но во время последнего разговора, состоявшегося 29 марта, Макрон и президент России Владимир Путин не смогли договориться об эвакуации жителей Мариуполя.
31 марта Верещук сообщила, что Россия подтвердила готовность открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Но 1 апреля стало известно, что автобусы для эвакуации из Мариуполя оккупанты не впустили в Бердянск, а в Мелитополе отобрали "гуманитарку".