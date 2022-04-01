Автобусы для эвакуации из Мариуполя оккупанты не впустили в Бердянск, а в Мелитополе отобрали "гуманитарку" – Верещук

По ее словам, среди эвакуировавшихся – 631 житель Мариуполя Донецкой области и 827 жителей Запорожской области. Все они доехали до Запорожья на собственном транспорте.

Из города Энергодар сегодня выехало 50 частных автомобилей и автобус с детьми. Они прошли все блокпосты и уже находятся в Запорожье, рассказала Верещук.

Об этом также сообщили в горсовете Энергодара. "Контролируемый россиянами блокпост в Васильевке, через который людей несколько раз не пропускали, наконец благополучно пройден! Все в безопасности!" – говорится в посте.

В то же время, как написала Верещук, 45 автобусов, которые отправляли для эвакуации из Мариуполя, оккупанты не впустили в Бердянск, несмотря на то, что Украина 31 марта получила уведомление от Международного комитета Красного Креста о подтверждении Россией готовности открыть гуманитарный коридор из Мариуполя с транзитом через Бердянск.

Сейчас более 30 автобусов остаются на въезде в Бердянск, чтобы с утра забрать жителей города и мариупольцев, которые уже добрались дотуда, в Запорожье. 600 человек сами вышли к автобусам из города.

Также 12 автобусов для эвакуации людей, загруженные гуманитарной помощью, доехали в оккупированный Мелитополь, но, по словам Верещук, гуманитарную помощь отобрали оккупанты.

"Это 14 тонн продовольствия и медикаментов. Такова цена договоренностей и гарантий Международного Комитета Красного Креста по работе гуманитарных коридоров", – написала Верещук.

Теперь украинские власти ведут переговоры о возвращении автобусов, чтобы жители Мелитополя все же смогли выехать на них в Запорожье, и продолжают "пробивать" гуманитарный коридор в Мариуполь.

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