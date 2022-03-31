Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ в Украине – глава МИД Польши

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", – заявил Рау.
Он сказал, что в течение прошедших восьми лет российской агрессии против Украины СММ ОБСЕ "играла важнейшую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над облегчением последствий конфликта для гражданского населения".
Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".
"Пока эти дискуссии продолжаются, СММ сохранит свой организационный статус полевой операции ОБСЕ и продолжит выполнять функции, включая обеспечение безопасности членов миссии, имущества и помещений", – говорится в релизе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СММ ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, начала работу 29 июля 2014 года, после начала войны на Донбассе. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта.
3 марта 2022 года СММ сообщала о гибели сотрудницы в Харькове в результате обстрела российскими оккупационными войсками.
6 марта, после того, как офис СММ в Мариуполе был обстрелян оккупантами, миссия сообщила об уходе из Украины.