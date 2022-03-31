Россия заблокировала продление мандата миссии ОБСЕ в Украине – глава МИД Польши

СММ ОБСЕ работала в Украине с 2014 года Фото: ЕРА

"Я глубоко сожалею, что мы не смогли достичь соглашения о продлении мандата специальной мониторинговой миссии из-за позиции Российской Федерации", – заявил Рау.

Он сказал, что в течение прошедших восьми лет российской агрессии против Украины СММ ОБСЕ "играла важнейшую роль, предоставляя объективную информацию о безопасности и гуманитарной ситуации на местах и неустанно работая над облегчением последствий конфликта для гражданского населения".

Рау добавил, что ОБСЕ продолжит консультации со странами – членами организации "о будущей роли и присутствии ОБСЕ в Украине".

"Пока эти дискуссии продолжаются, СММ сохранит свой организационный статус полевой операции ОБСЕ и продолжит выполнять функции, включая обеспечение безопасности членов миссии, имущества и помещений", – говорится в релизе.

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