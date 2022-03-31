Зеленский: Сегодня Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там ад

"На юге Украины есть город Мариуполь – один из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины. Так было до этой войны. А сейчас более 90% всех зданий этого города разрушены полностью российскими ударами авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо во дворах многоэтажек – того, что осталось от многоэтажек", – сказал он.
Зеленский отметил, что больше трех недель Мариуполь – в полной блокаде.
"Российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет ничего – воды, лекарств, еды – нет жизни. Просто нет. Нет всего, что нужно для поддержания любой жизни. Но Мариуполь не сдается, Мариуполь продолжает бороться с оккупантами", – сказал глава государства.
Он заявил, что у защитников Мариуполя была возможность выйти из города и сдать его российским захватчикам, но они на это не согласились.
Президент напомнил, что Украина пытается организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя, чтобы эвакуировать мирных жителей.
"Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины и не пропускают никаких гуманитарных грузов в Мариуполь. Сегодня это – самое страшное место в Европе. Там ад. Там катастрофа, о которой мы все знаем, весь мир. Но ни у кого нет достаточной решимости, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и в других городах нашего государства", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.
По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.
По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.
За последние недели военнослужащие полка "Азов" неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать Мариуполь. Но советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что деблокировать город пока невозможно, проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем. Прокопенко сообщил, что вопрос деблокады Мариуполя он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 марта. "Я не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права... Но есть очень много положительных вещей, которые мы обсудили. Я рад, что высшее военно-политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя, в вопросе деблокады. И я знаю, что рано или поздно это произойдет", – сказал командир "Азова".
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.