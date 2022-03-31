Зеленский: Сегодня Мариуполь – самое страшное место в Европе. Там ад

"На юге Украины есть город Мариуполь – один из наиболее перспективных и экономически сильных городов Украины. Так было до этой войны. А сейчас более 90% всех зданий этого города разрушены полностью российскими ударами авиации, артиллерии, минометов, танков. Погибли тысячи мирных мариупольцев. Людей хоронят прямо во дворах многоэтажек – того, что осталось от многоэтажек", – сказал он.

Зеленский отметил, что больше трех недель Мариуполь – в полной блокаде.

"Российские военные закрыли все въезды в город, заблокировали подход с моря. Там нет ничего – воды, лекарств, еды – нет жизни. Просто нет. Нет всего, что нужно для поддержания любой жизни. Но Мариуполь не сдается, Мариуполь продолжает бороться с оккупантами", – сказал глава государства.

Он заявил, что у защитников Мариуполя была возможность выйти из города и сдать его российским захватчикам, но они на это не согласились.

Президент напомнил, что Украина пытается организовать гуманитарные коридоры из Мариуполя, чтобы эвакуировать мирных жителей.

"Частично нам это удается. Но в большинстве случаев российские военные не выпускают людей на свободную территорию Украины и не пропускают никаких гуманитарных грузов в Мариуполь. Сегодня это – самое страшное место в Европе. Там ад. Там катастрофа, о которой мы все знаем, весь мир. Но ни у кого нет достаточной решимости, чтобы помочь остановить катастрофу в этом городе и в других городах нашего государства", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)