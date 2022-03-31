Российские СМИ распространяют рассказ беженки о преступлениях якобы "Азова". Видео сняла и разослала ФСБ

Видео опубликовали Russia Today, "РИА Новости" и другие пропагандистские медиа.

"Азовцы прямо гордились тем, что они издеваются над людьми, что они убивают всех. Даже обычных людей, которые ни в чем не виновны, которые прячутся от бомбежек и не знают, как выжить", – рассказала Любовь Устинова.

СМИ не указали, откуда получили видео.

"Может показаться, что девушка дает интервью кому-то из журналистов. А телеканал RT вообще выпустил эту новость с пометкой "эксклюзив" и крупным лого поверх кадра. На самом деле ролик не имел никакого отношения ни к "РИА Новости", ни к RT: его распространил Центр общественных связей ФСБ с обязательным условием, что источник не будет упомянут в публикации", – подчеркнула "Медиазона".

О том, что видео рассылает ФСБ, "Медиазоне" сообщил источник, попросивший не называть его. Он прислал скриншоты сообщения с рассказом Устиновой.

Скриншот: zona.media

Все материалы для прессы сотрудники ФСБ залили на Яндекс.Диск. Владельцем файлов указан аккаунт pressafsb, последние изменения в него вносились 23 марта в 19.00. Файлы скачали несколько десятков пользователей, уточнили журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)