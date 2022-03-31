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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Командир "Азова": Операцию по деблокаде Мариуполя провести реально и возможно. Все солдаты сражаются с верой в это

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Прокопенко назвал ситуацию в Мариуполе "достаточно сложной, но контролируемой"
Прокопенко назвал ситуацию в Мариуполе "достаточно сложной, но контролируемой"
Фото: azov.org.ua

Командир полка "Азов", Герой Украины Денис Прокопенко (позывной Редис) считает, что провести деблокаду Мариуполя Донецкой области, который окружили российские оккупанты, возможно. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Он назвал ситуацию в Мариуполе "достаточно сложной, но контролируемой".

Прокопенко рассказал, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные боевые действия, они уже перешли в городские бои.

"Учитывая, что уцелевших зданий практически не осталось, приходится вести боевые действия практически на руинах. Знаете, сегодня Мариуполь держится на героизме наших солдат, которые умудряются выходить из этого сложного положения, уничтожать вражеские танки гранатометами и даже "коктейлями Молотова", – сказал командир "Азова". 

Он отметил, что все украинские военнослужащие, которые защищают Мариуполь, надеются, что вскоре город будет деблокирован.

"Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним: эту операцию провести реально и возможно, мы ждем уже больше 30 дней. И я очень сильно надеюсь на то, что это не остается просто словами. Поскольку, как правило, операцию по деблокаде планирует, организовывает и сопровождает силами и средствами старший начальник, который должен максимально вникнуть в проблематику, все спланировать и организовать с нашими усилиями, с нашей помощью. Это греет сердце каждого солдата, который в этих нечеловеческих условиях ведет ожесточенные боевые действия, сражается за каждую улицу, за каждый дом, не жалея себя, и уничтожает противника", – сказал Прокопенко. 

Он подчеркнул, что каждый боец в Мариуполе верит, что вместе с подмогой они смогут не только установить контроль над всем Мариуполем, но и начать освобождение других населенных пунктов, которые временно заняли оккупанты. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с 24 февраля, когда началось масштабное вторжение российских войск в Украину. Российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск, но затем у жителей появилась возможность покинуть город на частном транспорте по специальному коридору.

По информации Госстата Украины, до полномасштабного российского вторжения в Мариуполе проживало около 450 тыс. человек. В нем остается, по подсчетам мэрии, порядка 160 тыс. человек.

По данным местных властей, в городе погибло около 5 тыс. жителей города, из которых около 210 – дети.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в попытке взять город участвует около 14 тыс. российских военных. Это почти 10% от общего количества всей оккупационной группировки, которая вторглась в Украину.

За последние недели военнослужащие полка "Азов" неоднократно призывали направить в город подкрепление и деблокировать Мариуполь. Но советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что деблокировать город пока невозможно, проблему пытаются решить политико-дипломатическим путем. Прокопенко сообщил, что вопрос деблокады Мариуполя обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 марта. "Я не хочу раскрывать военные тайны, не имею на это права... Но есть очень много положительных вещей, которые мы обсудили. Я рад, что высшее военно-политическое руководство заинтересовано в вопросе Мариуполя, в вопросе деблокады. И я знаю, что рано или поздно это произойдет", – сказал командир "Азова".

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Донецкая область, Мариуполь, полк Азов, российская агрессия, война России против Украины, Денис Прокопенко
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