Командир "Азова": Операцию по деблокаде Мариуполя провести реально и возможно. Все солдаты сражаются с верой в это

Он назвал ситуацию в Мариуполе "достаточно сложной, но контролируемой".

Прокопенко рассказал, что в Мариуполе продолжаются ожесточенные боевые действия, они уже перешли в городские бои.

"Учитывая, что уцелевших зданий практически не осталось, приходится вести боевые действия практически на руинах. Знаете, сегодня Мариуполь держится на героизме наших солдат, которые умудряются выходить из этого сложного положения, уничтожать вражеские танки гранатометами и даже "коктейлями Молотова", – сказал командир "Азова".

Он отметил, что все украинские военнослужащие, которые защищают Мариуполь, надеются, что вскоре город будет деблокирован.

"Все солдаты сражаются с надеждой и верой, что рано или поздно будет проведена операция по деблокаде. Мое субъективное мнение остается прежним: эту операцию провести реально и возможно, мы ждем уже больше 30 дней. И я очень сильно надеюсь на то, что это не остается просто словами. Поскольку, как правило, операцию по деблокаде планирует, организовывает и сопровождает силами и средствами старший начальник, который должен максимально вникнуть в проблематику, все спланировать и организовать с нашими усилиями, с нашей помощью. Это греет сердце каждого солдата, который в этих нечеловеческих условиях ведет ожесточенные боевые действия, сражается за каждую улицу, за каждый дом, не жалея себя, и уничтожает противника", – сказал Прокопенко.

Он подчеркнул, что каждый боец в Мариуполе верит, что вместе с подмогой они смогут не только установить контроль над всем Мариуполем, но и начать освобождение других населенных пунктов, которые временно заняли оккупанты.

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