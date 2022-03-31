Командир полка "Азов": С Россией договориться нельзя, ей нельзя верить

Прокопенко: Чтобы провести референдум, Россия должна вывести войска с территории Украины. Вот вы в это верите? Я нет Фото: АЗОВ - Маріуполь / Telegram

"Как показала практика восьми лет [войны], с Россией договориться нельзя. А больше того – ей нельзя верить. Провести референдум во время военного положения по закону невозможно. Для того, чтобы это сделать, Россия должна вывести войска с территории Украины. Вот лично вы в это верите? Я нет", – сказал он в ответ на вопрос о переговорах, которые состоялись в Стамбуле.

Прокопенко отметил, что результат переговоров прогнозировать сложно.

"Скорее всего, они не будут успешными для нашей стороны", – резюмировал командир "Азова".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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