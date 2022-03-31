Командир полка "Азов": С Россией договориться нельзя, ей нельзя верить

"Как показала практика восьми лет [войны], с Россией договориться нельзя. А больше того – ей нельзя верить. Провести референдум во время военного положения по закону невозможно. Для того, чтобы это сделать, Россия должна вывести войска с территории Украины. Вот лично вы в это верите? Я нет", – сказал он в ответ на вопрос о переговорах, которые состоялись в Стамбуле.
Прокопенко отметил, что результат переговоров прогнозировать сложно.
"Скорее всего, они не будут успешными для нашей стороны", – резюмировал командир "Азова".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
Ожидается, что перед ратификацией парламентами стран-подписантов договора его вынесут на рассмотрение Украинцев на референдуме.
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной. По мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, Россию, "в принципе, устраивает" договор, предложенный Украиной.