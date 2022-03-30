Арахамия заявил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной

"С их стороны звучит: а давайте отменим какие-то суды, отзовем судебные иски… Санкции у них звучат очень часто. Но наша позиция простая: мы накладывали свои санкции, но они их мало волнуют, а международные санкции накладывают международные партнеры. Соответственно, это предмет их дискуссии с международными партнерами", – подчеркнул Арахамия.
Он отметил, что большинство стран, которые накладывали санкции на РФ, сейчас рассматриваются в качестве гарантов безопасности для Украины.
"Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что не нам их и снимать", – резюмировал Арахамия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, прокурор МУС Карим Хан инициировал новое расследование. Он заявил, что есть достаточные основания полагать, что в Украине были совершены как военные преступления, так и преступления против человечности. На сегодняшний день уже более 40 стран обратились в МУС с требованием расследовать преступления в Украине.
После вторжения российских войск в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
США также ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – и решили лишить Россию статуса наибольшего содействия (торговых привилегий), что позволит повысить таможенные пошлины и ввести другие ограничения.
В Евросоюзе обсуждают введение эмбарго на российские нефть и газ, но некоторые страны категорически против этого.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.