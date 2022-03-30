Арахамия заявил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной

Арахамия: Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что не нам их и снимать Фото: Олег Федонюк / Facebook

"С их стороны звучит: а давайте отменим какие-то суды, отзовем судебные иски… Санкции у них звучат очень часто. Но наша позиция простая: мы накладывали свои санкции, но они их мало волнуют, а международные санкции накладывают международные партнеры. Соответственно, это предмет их дискуссии с международными партнерами", – подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что большинство стран, которые накладывали санкции на РФ, сейчас рассматриваются в качестве гарантов безопасности для Украины.

"Они могут вступать в разговоры по санкциям, но не мы их накладывали, так что не нам их и снимать", – резюмировал Арахамия.

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