ЕС вслед за G7 отказался выполнять требования России платить за газ в рублях

"Заявления G7 включают в себя заявления ЕС, поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7", – сообщил Мамер, отвечая на вопрос, какую позицию займут страны ЕС насчет требования РФ платить за российский газ в рублях.
Другой представитель Еврокомиссии Тим Макфи напомнил, что после совещания министры G7 отклонили требование оплачивать поставки газа в рублях. Он также подчеркнул необходимость соблюдать заключенные контракты, где прописано, что оплата принимается в евро или долларах.
"Контракты были подписаны с оплатой в евро или долларах, и поэтому партнеры по G7 договорились просить компании, базирующиеся в их штатах, не поддаваться на эту просьбу. Это позиция, которую поддержал наш уполномоченный по энергетике", – пояснил представитель Еврокомиссии.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша и Словакия.