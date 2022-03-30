ЕС вслед за G7 отказался выполнять требования России платить за газ в рублях

23 марта РФ решила перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли Фото: depositphotos.com

"Заявления G7 включают в себя заявления ЕС, поэтому очевидно, что наша позиция такая же, как и у G7", – сообщил Мамер, отвечая на вопрос, какую позицию займут страны ЕС насчет требования РФ платить за российский газ в рублях.

Другой представитель Еврокомиссии Тим Макфи напомнил, что после совещания министры G7 отклонили требование оплачивать поставки газа в рублях. Он также подчеркнул необходимость соблюдать заключенные контракты, где прописано, что оплата принимается в евро или долларах.

"Контракты были подписаны с оплатой в евро или долларах, и поэтому партнеры по G7 договорились просить компании, базирующиеся в их штатах, не поддаваться на эту просьбу. Это позиция, которую поддержал наш уполномоченный по энергетике", – пояснил представитель Еврокомиссии.