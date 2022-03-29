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"Нет оплаты – нет газа". В Кремле предупредили страны ЕС, которые отказались платить за российские энергоресурсы рублями

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Песков отметил, что не знает, что произойдет, когда европейские государства откажутся платить за газ российскими рублями
Песков отметил, что не знает, что произойдет, когда европейские государства откажутся платить за газ российскими рублями
Фото: EPA

РФ не будет бесплатно поставлять газ в страны Европы, которые отказываются рассчитываться за него в российских рублях.

Об этом в интервью PBS, текстовая версия которого опубликована на сайте американского телеканала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Специальный корреспондент Райан Чилкот спросил спикера Владимира Путина, который потребовал платить за российский газ только рублями, прекратит ли РФ экспорт газа в Европу, если страны из Евросоюза откажутся от такого предложения.

По словам Пескова, он не знает, что произойдет, когда европейские государства "отвергнут эту возможность" – "как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать".

В то же время в Москве "не собираются делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу", добавил Песков.

Чилкот отметил, что Путин, похоже, настаивает на том, чтобы ему платили в рублях, а европейские страны – что не будут платить в российской валюте. Он уточнил у Пескова, планирует ли РФ "выключить газ".

Смотря как, ответил спикер Кремля, "нет оплаты – нет газа".

Контекст:

В ответ на массовое военное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.

В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.

Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.

После введения санкций Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.

23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли.

Платить России за газ рублями отказались страны "Большой семерки" (G7) – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. В Польше заявили, что не будут платить рублями за российский газ. Премьер Словении отметил, что вряд ли кто-то знает в ЕС, "как выглядят рубли".

Теги: Россия, газ, Кремль, Дмитрий Песков, экспорт, Европейский союз, Европа, президент, Евросоюз, интервью, российский газ, спикер, ЕС
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