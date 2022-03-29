"Нет оплаты – нет газа". В Кремле предупредили страны ЕС, которые отказались платить за российские энергоресурсы рублями

Об этом в интервью PBS, текстовая версия которого опубликована на сайте американского телеканала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Специальный корреспондент Райан Чилкот спросил спикера Владимира Путина, который потребовал платить за российский газ только рублями, прекратит ли РФ экспорт газа в Европу, если страны из Евросоюза откажутся от такого предложения.
По словам Пескова, он не знает, что произойдет, когда европейские государства "отвергнут эту возможность" – "как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать".
В то же время в Москве "не собираются делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу", добавил Песков.
Чилкот отметил, что Путин, похоже, настаивает на том, чтобы ему платили в рублях, а европейские страны – что не будут платить в российской валюте. Он уточнил у Пескова, планирует ли РФ "выключить газ".
Смотря как, ответил спикер Кремля, "нет оплаты – нет газа".
В ответ на массовое военное вторжение России в Украину, которое началось 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций.
В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа.
Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.
После введения санкций Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.
23 марта Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли.
Платить России за газ рублями отказались страны "Большой семерки" (G7) – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада. В Польше заявили, что не будут платить рублями за российский газ. Премьер Словении отметил, что вряд ли кто-то знает в ЕС, "как выглядят рубли".