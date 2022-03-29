"Нет оплаты – нет газа". В Кремле предупредили страны ЕС, которые отказались платить за российские энергоресурсы рублями

Песков отметил, что не знает, что произойдет, когда европейские государства откажутся платить за газ российскими рублями Фото: EPA

Об этом в интервью PBS, текстовая версия которого опубликована на сайте американского телеканала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Специальный корреспондент Райан Чилкот спросил спикера Владимира Путина, который потребовал платить за российский газ только рублями, прекратит ли РФ экспорт газа в Европу, если страны из Евросоюза откажутся от такого предложения.

По словам Пескова, он не знает, что произойдет, когда европейские государства "отвергнут эту возможность" – "как только у нас будет окончательное решение, мы посмотрим, что можно сделать".

В то же время в Москве "не собираются делать из этого благотворительность и бесплатно поставлять газ в Западную Европу", добавил Песков.

Чилкот отметил, что Путин, похоже, настаивает на том, чтобы ему платили в рублях, а европейские страны – что не будут платить в российской валюте. Он уточнил у Пескова, планирует ли РФ "выключить газ".

Смотря как, ответил спикер Кремля, "нет оплаты – нет газа".