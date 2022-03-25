В Польше заявили, что не будут платить рублями за российский газ. Премьер Словении отметил, что вряд ли кто-то знает в ЕС, "как выглядят рубли"

Об этом 24 марта на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter компании, заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.
"Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", – сказал он.
В то же время, по словам Маевского, соглашение с "Газпромом" не предусматривает изменения валюты, в которой осуществляются платежи.
Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 24 марта в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС, что Европа не будет платить России за газ в рублях, его цитирует Reuters.
По его мнению, вряд ли "кто-то в Европе знает, как выглядят рубли".
Путин решил, что теперь страны, которые в РФ считают "недружественными", смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями. При этом он добавил, что РФ не отказывается поставлять зафиксированные контрактами объемы газа по ценам, о которых договорились заранее.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что этим решением россияне "официально открыли полноценный антиевропейский фронт, пока что финансовый".
В ответ на нападение России на Украину, которое началось 24 февраля, США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4,3 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,1 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
Эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа – уже ввели США. Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа. Европейский союз пока только разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.
После введения санкции Россия утвердила перечень "недружественных стран", в который попали все страны ЕС, США, Великобритания, Швейцария, Австралия, Южная Корея, Япония, Австралия, Сингапур, Тайвань, Украина и еще ряд государств.
В минфине РФ заявляли, что поскольку из-за санкций лишились доступа к половине своих золотовалютных резервов, то будут платить долги "недружественным" странам в рублях. Однако после этого российское правительство отчиталось о выплате по внешнему долгу в иностранной валюте, избежав суверенного дефолта.