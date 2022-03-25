В Польше заявили, что не будут платить рублями за российский газ. Премьер Словении отметил, что вряд ли кто-то знает в ЕС, "как выглядят рубли"

В Европе отреагировали на предложение Путина платить за российский газ рублями Фото: EPA

Об этом 24 марта на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter компании, заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.

"Такой возможности особо нет. Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены", – сказал он.

В то же время, по словам Маевского, соглашение с "Газпромом" не предусматривает изменения валюты, в которой осуществляются платежи.

Премьер-министр Словении Янез Янша заявил 24 марта в Брюсселе перед началом саммита лидеров ЕС, что Европа не будет платить России за газ в рублях, его цитирует Reuters.

По его мнению, вряд ли "кто-то в Европе знает, как выглядят рубли".

Путин решил, что теперь страны, которые в РФ считают "недружественными", смогут платить Кремлю за газ только российскими рублями. При этом он добавил, что РФ не отказывается поставлять зафиксированные контрактами объемы газа по ценам, о которых договорились заранее.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что этим решением россияне "официально открыли полноценный антиевропейский фронт, пока что финансовый".