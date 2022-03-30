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Bloomberg отключит клиентов из России и Беларуси от терминалов, используемых для анализа рынка

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Клиенты из РФ и Беларуси не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg
Клиенты из РФ и Беларуси не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg
Фото: depositphotos.com

Bloomberg отключит свои терминалы для российских и белорусских пользователей. Об этом владелец агентства Bloomberg LP сообщил 28 марта.

Клиенты в этих двух странах не смогут получить доступ ни к одному из финансовых продуктов Bloomberg, включая терминал, лицензию на данные, поток данных и электронные торговые платформы. Frank RG пишет, что отключение запланировано на 2 апреля.

По данным компании, торговые функции для ряда российских ценных бумаг также были отключены в соответствии с международными санкциями. Акции РФ были исключены из глобальных фондовых индексов Bloomberg 9 марта, а ее облигации исключат из индексов с фиксированной доходностью при ребалансировке в конце месяца.

Такое решение Bloomberg поприветствовал Национальный банк Украины.

"Мы очень благодарны за принятые решения Bloomberg LP и LSEG, которые являются ключевыми игроками в сфере поставки данных и информации на мировом финансовом рынке. Эти шаги в направлении полной изоляции агрессора усилят влияние ранее введенных санкций и ускорят освобождение Украины от российских захватчиков", – подчеркнул замглавы НБУ Юрий Гелетий.

Терминал Bloomberg – это компьютерная система, которая позволяет инвесторам получить доступ к различным финансовым данным: биржевая информация, новостные ленты, сообщения. Через нее также можно совершать сделки. Контракты на обслуживание заключаются сроком на два года. Цена за договор на каждую машину составляет $20–25 тыс. Согласно данным Bloomberg, сейчас насчитывается более 325 тыс. терминалов в более 160 странах мира.

Отключение от терминала очень больно ударит по деятельности управляющих компаний, заявил Forbes управляющий директор Arbat Capital Александр Орлов. Он отметил, что эти компании используют терминал для всей макроэкономической и фундаментальной аналитики и это "единый огромный сборник всех возможных данных и инструментов рынка – цифры, мнения, внешняя аналитика, комментарии".

Скорее всего, участники рынка будут менять терминалы Bloomberg на аналогичные продукты местных провайдеров, сказал Forbes собеседник в одном из крупнейших российских брокеров. Однако работа с ними "вероятно, очень сильно локализует рынок, так как западные финансовые институты будут очень неохотно поставлять свои данные по рынку в эти терминалы".

Контекст:

Согласно подсчетам Института руководителей высшего звена Йельского университета, с начала российского вторжения в Украину РФ покинули уже покинули более 500 компаний.

О приостановке работы в России заявили платежные системы PayPal, Visa и MasterCard. С рынка ушли ретейлеры IKEA, Jysk, Apple и Microsoft приостановил продажу продукции. Прекращен прокат фильмов крупнейших голливудских киностудий, массово закрываются магазины модных брендов.

О временном закрытии своих ресторанов объявили McDonald's и KFC. Корпорации Nestle приостанавливает работу брендов KitKat и Nesquik. Остановили работу в стране-агрессоре и Coca-Cola со Starbucks, а PepsiCo решила прекратить там продажу своей газированной воды.

В то же время некоторые крупные сети продолжают работу в России. В частности, прекращать бизнес в РФ отказалась сеть супермаркетов "Aшан" и сеть строительных магазинов Leroy Merlin.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, экономика, Bloomberg, финансы
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