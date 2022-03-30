Подоляк о роли Абрамовича в переговорном процессе: Очень эффективный посредник

"Что касается господина Абрамовича, безусловно, в медийном пространстве давно известно, что он очень эффективный посредник между делегациями. То есть он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения "на входе". То есть когда стороны что-то заявляют, а другая сторона это не так поняла. Подчеркиваю: с точки зрения логистики переговорного процесса. Господин Абрамович крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями", – сказал Подоляк.
Он назвал конспирологией сообщения об отравлении Абрамовича.
"Что касается отравления, то я не совсем понимаю. Это больше, по моему мнению, спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, создавать такой мистический ореол между переговорным процессом, мешать делегациям концентрироваться на сути, а не на форме. Потому что вся делегация в полном составе с одной стороны, с другой стороны работает. Абрамович работает, я не понимаю, о каком отравлении вообще можно говорить", – заявил советник главы ОП.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным источников западных СМИ, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны.
Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь), когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросе гуманитарного характера с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь. "В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", – добавил президент.
Также он присутствовал на переговорах в Турции.