Подоляк о роли Абрамовича в переговорном процессе: Очень эффективный посредник

"Что касается господина Абрамовича, безусловно, в медийном пространстве давно известно, что он очень эффективный посредник между делегациями. То есть он частично модерирует процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то недоразумения "на входе". То есть когда стороны что-то заявляют, а другая сторона это не так поняла. Подчеркиваю: с точки зрения логистики переговорного процесса. Господин Абрамович крайне эффективно отработал миссию посредничества между делегациями", – сказал Подоляк.

Он назвал конспирологией сообщения об отравлении Абрамовича.

"Что касается отравления, то я не совсем понимаю. Это больше, по моему мнению, спекулятивные, конспирологические версии, которые должны давить на делегации, создавать такой мистический ореол между переговорным процессом, мешать делегациям концентрироваться на сути, а не на форме. Потому что вся делегация в полном составе с одной стороны, с другой стороны работает. Абрамович работает, я не понимаю, о каком отравлении вообще можно говорить", – заявил советник главы ОП.

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