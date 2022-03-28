Представитель Абрамовича подтвердил, что у него были симптомы отравления – BBC

Сейчас Абрамович, по словам его представителя, чувствует себя нормально Фото: EPA

По словам представителя миллиардера, сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.

В то же время он отказался комментировать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.

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28 марта российское издание "Агентство" со ссылкой на собственные источники написало, что в марте член украинской делегации, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров был отравлен. Умеров опроверг это, однако Bellingcat и WSJ опубликовали результаты расследования, согласно которым симптомы отравления, возможно, химическим оружием испытывали в начале марта три члена переговорной группы, среди них Абрамович и Умеров.

Журналистка Фарида Рустамова, в прошлом работавшая в "Русской службе BBC", утверждает, что Абрамович потерял зрение на несколько часов и они вместе Умеровым проходили лечение в стамбульской клинике.

По данным СМИ, сейчас все делегаты здоровы и их жизни ничего не угрожает. Эксперты, чье мнение опубликовал Bellingcat, полагают, что отравители планировали напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб.