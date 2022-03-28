Представитель Абрамовича подтвердил, что у него были симптомы отравления – BBC

По словам представителя миллиардера, сейчас Абрамович чувствует себя нормально и продолжает участвовать в переговорах.
В то же время он отказался комментировать информацию о других пострадавших или о возможных источниках отравления.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 марта российское издание "Агентство" со ссылкой на собственные источники написало, что в марте член украинской делегации, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров был отравлен. Умеров опроверг это, однако Bellingcat и WSJ опубликовали результаты расследования, согласно которым симптомы отравления, возможно, химическим оружием испытывали в начале марта три члена переговорной группы, среди них Абрамович и Умеров.
Журналистка Фарида Рустамова, в прошлом работавшая в "Русской службе BBC", утверждает, что Абрамович потерял зрение на несколько часов и они вместе Умеровым проходили лечение в стамбульской клинике.
По данным СМИ, сейчас все делегаты здоровы и их жизни ничего не угрожает. Эксперты, чье мнение опубликовал Bellingcat, полагают, что отравители планировали напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб.
По данным источников Financial Times, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны.
Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь), когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросе гуманитарного характера с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь. "В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", – добавил президент.