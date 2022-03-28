Bellingcat и WSJ пишут, что Абрамовича и других делегатов на переговорах Украины и РФ отравили, один из делегатов опроверг

Речь идет о переговорах, которые проходили в ночь с 3-го на 4 марта 2022 года в Киеве. Они закончились около 22.00.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Позже той же ночью, по данным Bellingcat, члены переговорной группы почувствовали первые симптомы, среди которых – воспаление глаз и кожи и боль в глазах. Симптомы не стихали до утра.

The Wall Street Journal уточняет, что симптомы были у Абрамовича и двух членов украинской делегации. Четвертый член переговорной группы, россиянин, симптомов не испытывал, хотя все четверо, по данным Bellingcat, пили и ели одно и то же – воду и шоколад.

The three men experiencing the symptoms consumed only chocolate and water in the hours before the symptoms appeared. A fourth member of the team who also consumed these did not experience symptoms. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

По информации Bellingcat, на следующий день после предполагаемого отравления группа переговорщиков выехала из Киева во Львов, оттуда – в Польшу и затем – в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной.

Журналистка Фарида Рустамова, в прошлом работавшая в "Русской службе BBC", утверждает, что Абрамович потерял зрение на несколько часов и они вместе с одним из представителей украинской стороны, нардепом от "Голоса" Рустемом Умеровым проходили лечение в стамбульской клинике.

По данным WSJ, сейчас все делегаты здоровы и их жизни ничего не угрожает.

Эксперты не смогли определить, были симптомы вызваны химическим, биологическим оружием либо каким-то электромагнитным излучением. Однако эксперты считают, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточны для нанесения опасного для жизни ущерба и были предназначены скорее для того, чтобы напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб.

Как сообщает WSJ, переговорщики обвинили в предполагаемой атаке "противников компромиссов" в Москве, которые, по их мнению, хотели сорвать переговоры. Кто именно мог быть в этом заинтересован, они не сказали.

В Bellingcat отмечают, что не хотели сообщать об этой истории из соображений безопасности пострадавших. Теперь, учитывая, что делегаты комментируют произошедшее, Bellingcat и The Insider намерены опубликовать расследование предполагаемых отравлений.

Bellingcat chose not to report this story earlier due to concern about the safety of the victims. Given the choice of the targeted individuals to speak up, Bellingcat and its investigative partner @the_ins_ru intend to publish an investigation into the presumed poisonings. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

В то же время после появления в СМИ информации об отравлении (первым ее опубликовало российское издание "Агентство") украинский нардеп Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал НВ информацию журналистов.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю: члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал он.