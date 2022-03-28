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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Bellingcat и WSJ пишут, что Абрамовича и других делегатов на переговорах Украины и РФ отравили, один из делегатов опроверг

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В числе пострадавших от отравления переговорщиков называют миллиардера Абрамовича
В числе пострадавших от отравления переговорщиков называют миллиардера Абрамовича
Фото: EPA

Три члена российской и украинской делегаций, которые участвовали в переговорах между Украиной и Россией в начале марта, ощущали симптомы отравления, возможно, химическим оружием, одним из них стал российский олигарх Роман Абрамович. Об этом пишут со ссылкой на собственные источники расследовательская группа Bellingcat и издание The Wall Street Journal.

Речь идет о переговорах, которые проходили в ночь с 3-го на 4 марта 2022 года в Киеве. Они закончились около 22.00.

Позже той же ночью, по данным Bellingcat, члены переговорной группы почувствовали первые симптомы, среди которых – воспаление глаз и кожи и боль в глазах. Симптомы не стихали до утра.

The Wall Street Journal уточняет, что симптомы были у Абрамовича и двух членов украинской делегации. Четвертый член переговорной группы, россиянин, симптомов не испытывал, хотя  все четверо, по данным Bellingcat, пили и ели одно и то же – воду и шоколад. 

По информации Bellingcat, на следующий день после предполагаемого отравления группа переговорщиков выехала из Киева во Львов, оттуда – в Польшу и затем – в Стамбул для продолжения неформальных переговоров с российской стороной.

Журналистка Фарида Рустамова, в прошлом работавшая в "Русской службе BBC", утверждает, что Абрамович потерял зрение на несколько часов и они вместе с одним из представителей украинской стороны, нардепом от "Голоса" Рустемом Умеровым проходили лечение в стамбульской клинике.

По данным WSJ, сейчас все делегаты здоровы и их жизни ничего не угрожает. 

Эксперты не смогли определить, были симптомы вызваны химическим, биологическим оружием либо каким-то электромагнитным излучением. Однако эксперты считают, что дозировка и тип используемого токсина, вероятно, были недостаточны для нанесения опасного для жизни ущерба и были предназначены скорее для того, чтобы напугать жертв, а не нанести необратимый ущерб.

Как сообщает WSJ, переговорщики обвинили в предполагаемой атаке "противников компромиссов" в Москве, которые, по их мнению, хотели сорвать переговоры. Кто именно мог быть в этом заинтересован, они не сказали. 

В Bellingcat отмечают, что не хотели сообщать об этой истории из соображений безопасности пострадавших. Теперь, учитывая, что делегаты комментируют произошедшее, Bellingcat и The Insider намерены опубликовать расследование предполагаемых отравлений.

В то же время после появления в СМИ информации об отравлении (первым ее опубликовало российское издание "Агентство") украинский нардеп Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации.

https://www.facebook.com/rustemumerov.ua/posts/391350146146665

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал НВ информацию журналистов.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому еще раз повторю: члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал он.

Контекст:

По данным источников Financial Times, президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны. 

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь), когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью российским СМИ, в частности "Медузе", 27 марта сказал, что Абрамович был в подгруппе с российской стороны и помогал в вопросе гуманитарного характера с эвакуацией людей и доставкой гуманитарных грузов в Мариуполь. "В Мариуполе старались все, и он в частности тоже, я знаю, но ничего не вышло. Как я уже сказал, гумконвои были расстреляны", – добавил президент.

Теги: химическое оружие, переговоры, отравление, расследование, олигархи, война России против Украины, Bellingcat, Роман Абрамович, миллиардер, Рустем Умеров, Михаил Подоляк
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