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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Меджлис настаивает на том, что условием переговоров с Россией должно быть возвращение Крыма

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Меджлис крымскотатарского народа представил свою позицию по поводу переговоров с РФ
Меджлис крымскотатарского народа представил свою позицию по поводу переговоров с РФ
Фото: depositphotos.com

Обязательным условием переговоров с представителями РФ по вопросу завершения российско-украинской войны должно быть восстановление территориальной целостности Украины, заявляют в Меджлисе крымскотатарского народа. Об этом сообщил 30 марта глава Меджлиса Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

По словам Чубарова, ночью 29 марта состоялось онлайн-совещание членов Меджлиса крымскотатарского народа при участии лидера крымскотатарского народа, народного депутата от "Европейской солидарности" Мустафы Джемилева.

Участники совещания заслушали информацию Джемилева о встрече 29 марта 2022 года в Стамбуле членов украинской делегации с представителями делегации РФ и обменялись мнениями о позициях сторон, озвученных в ходе встречи.

"По результатам совещания членов Меджлиса крымскотатарского народа приняты решения, реализация которых возложена на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова", – говорится в сообщении.

При этом члены Меджлиса крымскотатарского народа обратили внимание всех политиков Украины и в целом украинского общества на неизменную позицию высшего представительного органа коренного крымскотатарского народа – Меджлиса, изложенную в заявлении от 18 марта 2022 года "О переговорах между Украиной и Российской Федерацией относительно завершения войны, начатой РФ 20 февраля 2014 года".

"Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что обязательным условием для ведения официальных переговоров уполномоченными представителями Украины с представителями страны-агрессора РФ, а также с представителями любых привлеченных сторон и международных организаций по вопросу завершения российско-украинской войны должно быть условие восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и Севастополя", – говорится в этом документе. 

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4859082507520198

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении полномасштабной войны состоялся во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.

Теги: Крым, Меджлис, Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев, оккупация, крымские татары, переговоры, война России против Украины
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