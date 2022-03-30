Меджлис настаивает на том, что условием переговоров с Россией должно быть возвращение Крыма

По словам Чубарова, ночью 29 марта состоялось онлайн-совещание членов Меджлиса крымскотатарского народа при участии лидера крымскотатарского народа, народного депутата от "Европейской солидарности" Мустафы Джемилева.
Участники совещания заслушали информацию Джемилева о встрече 29 марта 2022 года в Стамбуле членов украинской делегации с представителями делегации РФ и обменялись мнениями о позициях сторон, озвученных в ходе встречи.
"По результатам совещания членов Меджлиса крымскотатарского народа приняты решения, реализация которых возложена на главу Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова", – говорится в сообщении.
При этом члены Меджлиса крымскотатарского народа обратили внимание всех политиков Украины и в целом украинского общества на неизменную позицию высшего представительного органа коренного крымскотатарского народа – Меджлиса, изложенную в заявлении от 18 марта 2022 года "О переговорах между Украиной и Российской Федерацией относительно завершения войны, начатой РФ 20 февраля 2014 года".
"Меджлис крымскотатарского народа исходит из того, что обязательным условием для ведения официальных переговоров уполномоченными представителями Украины с представителями страны-агрессора РФ, а также с представителями любых привлеченных сторон и международных организаций по вопросу завершения российско-украинской войны должно быть условие восстановления государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства в пределах международно признанной государственной границы, включая территорию Автономной Республики Крым и Севастополя", – говорится в этом документе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении полномасштабной войны состоялся во дворце Долмабахче в Стамбуле 29 марта.
Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.
Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя и обязать обе страны на время переговоров не использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
В Кремле заявили, что российская сторона не будет обсуждать вопрос Крымского полуострова на переговорах с Украиной.