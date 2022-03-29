В Турции назвали "нереалистичными" требования России к Украине признать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР"

Он объяснил, что для украинцев эти два вопроса являются "красными линиями", и подчеркнул, что "это правильно, поскольку они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета".
Калын подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма так же, как и остальной мир включительно с Китаем.
Пресс-секретарь Эрдогана считает, что российским переговорщикам "следует придумать какие-то другие идеи".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле (Турция) состоится очередной раунд украино-российских переговоров, говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.
Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.
Калын сообщал, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.