В Турции назвали "нереалистичными" требования России к Украине признать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР"

Он объяснил, что для украинцев эти два вопроса являются "красными линиями", и подчеркнул, что "это правильно, поскольку они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета".

Калын подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма так же, как и остальной мир включительно с Китаем.

Пресс-секретарь Эрдогана считает, что российским переговорщикам "следует придумать какие-то другие идеи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)