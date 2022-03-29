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В Турции назвали "нереалистичными" требования России к Украине признать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР"

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Калын подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма
Калын подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма
Фото: ЕРА

Требования России на переговорах с Украиной признать аннексию Крыма и независимость так называемых "ЛДНР" – "нереалистичны" и "очень максималистские". Об этом 27 марта заявил CNN в Дохе (Катар) пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Он объяснил, что для украинцев эти два вопроса являются "красными линиями", и подчеркнул, что "это правильно, поскольку они напрямую касаются территориальной целостности и суверенитета".

Калын подчеркнул, что Турция не признает аннексию Крыма так же, как и остальной мир включительно с Китаем.

Пресс-секретарь Эрдогана считает, что российским переговорщикам "следует придумать какие-то другие идеи".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 марта в Стамбуле (Турция) состоится очередной раунд украино-российских переговоров, говорил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Уже состоялись три очных раунда переговоров Украины с РФ, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате. "Очень сложный и вязкий переговорный процесс. Есть принципиальные противоречия. Но пространство для компромисса точно есть", – заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Стороны публично не комментируют подробности переговоров. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Алексея Арестовича, это требование ряда конвенций, в том числе Венской конвенции о праве международных договоров.

Калын сообщал, что в разговоре с Эрдоганом президент РФ Владимир Путин озвучил шесть требований к Украине: нейтралитет и отказ от будущего вступления в НАТО; демилитаризация и взаимное предоставление гарантий безопасности по австрийской модели; "денацификация"; отмена "помех" для широкого употребления русского языка; признание "ДНР" и "ЛНР"; признание аннексированного Крыма территорией России.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, приоритеты Украины на переговорах следующие: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

Теги: Россия, Крым, Украина, Турция, война, переговоры, аннексия, независимость, украинцы, война России против Украины, президент, суверенитет, признание, ЛДНР
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