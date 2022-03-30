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Кремль о мирных переговорах РФ с Украиной: Вопрос Крыма не обсуждается

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Песков исключил обсуждение вопроса Крыма на переговорах РФ с Украиной о прекращении войны
Песков исключил обсуждение вопроса Крыма на переговорах РФ с Украиной о прекращении войны
Фото: EPA

Российская сторона не будет обсуждать вопрос оккупированного Крымского полуострова на переговорах с Украиной о прекращении войны, которая началась 24 февраля после вторжения РФ.

Об этом на встрече с журналистами 30 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила "Медуза" в Telegram.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя, а отдельным пунктом – обязательства, что обе страны на время переговоров не будут использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы не будем вторгаться. Крым – это часть Российской Федерации, – повторил позицию Кремля Песков. – По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий Российской Федерации, судьбы российских регионов. Это исключено".

По словам Пескова, российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны состоялся во дворце Долмабахче.

Накануне переговоров в Стамбуле глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил в комментарии Financial Times, что РФ требует, чтобы Украина признала контроль России над оккупированным Крымским полуостровом. Он добавил, что Украина "никогда не признает никаких границ", кроме тех, которые есть в ее Декларации независимости.

По итогам встречи делегаций двух стран Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Арахамия также сообщил, что российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.

Теги: Россия, Крым, Украина, конституция, Кремль, оккупация, Дмитрий Песков, переговоры, агрессия, вторжение, война России против Украины, президент, спикер
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