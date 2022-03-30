Кремль о мирных переговорах РФ с Украиной: Вопрос Крыма не обсуждается

Песков исключил обсуждение вопроса Крыма на переговорах РФ с Украиной о прекращении войны Фото: EPA

Об этом на встрече с журналистами 30 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщила "Медуза" в Telegram.

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле 29 марта предложила зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры о статусе Крыма и Севастополя, а отдельным пунктом – обязательства, что обе страны на время переговоров не будут использовать военные силы для решения вопроса оккупированного РФ украинского полуострова, сообщил на брифинге советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мы не будем вторгаться. Крым – это часть Российской Федерации, – повторил позицию Кремля Песков. – По нашей конституции, мы не можем обсуждать ни с кем судьбы территорий Российской Федерации, судьбы российских регионов. Это исключено".

По словам Пескова, российская сторона пока не увидела "чего-то сильно многообещающего" на переговорах с Украиной.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

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