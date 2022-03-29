ГОРДОН
 
 
События

Делегации Украины и России начали переговоры по прекращению войны. Фоторепортаж из Стамбула

Сегодня 10.42
Представители делегаций Украины и РФ в 10.00 во дворце Долмабахче в Стамбуле (Турция) начали переговоры по прекращению войны, которая началась 24 февраля после массового вторжения России. Перед началом встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, он призвал восстановить мир между двумя странами, сообщил в Twitter советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган. Делегацию Украины, кроме Подоляка, на переговорах представляют: глава парламентской фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, нардеп от "Слуги народа" Андрей Костин, нардеп от "Голоса" Рустем Умеров, замминистра иностранных дел Николай Точицкий, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко. "Мы будем настаивать на международных гарантиях безопасности Украины. Мир в Украине – наша главная задача", – написал в Telegram Тимошенко.
Теги: Россия, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, переговоры, Алексей Резников, вторжение, Стамбул, советник, война России против Украины, президент, Николай Точицкий, Андрей Костин, Слуга народа, Кирилл Тимошенко, Давид Арахамия, встреча, Рустем Умеров, Михаил Подоляк, нардеп
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона
За распространение данных о перемещении войск и вооружения – от трех до восьми лет заключения. Главное из нового закона G
Елена ПОСКАННАЯ
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем
  Сикорский: Путину нужно понять, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. День, когда он воспользуется ядерным оружием, станет его последним днем G
Дмитрий ГОРДОН
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя
  Командир полка "Азов" Прокопенко: Когда настанет время – мы пойдем в контратаку и уничтожим всех, кто стоит вокруг Мариуполя G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS