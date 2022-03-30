В Кремле заявили, что пока не видят прорывов в мирных переговорах РФ с Украиной

СМИ спросили Пескова, как в Кремле оценили переговоры российской и украинской делегаций.
"Позитивным является, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалась этого добиться. Это позитивный фактор, – ответил спикер Владимира Путина. – В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа".
По словам Пескова, позиция РФ "хорошо известна" и "эта позиция не менялась".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) о прекращении войны, которая началась 24 февраля после массового вторжения России, состоялся во дворце Долмабахче.
По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".
Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".
О готовности предоставить гарантии безопасности заявили США и Италия. Представитель Великобритании в ООН сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.
По словам Арахамии, российская делегация на переговорах просит Украину отозвать судебные иски, связанные с войной. При этом вопрос ОРДЛО пока выносится "за скобки" переговоров, отметил нардеп.