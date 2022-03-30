В Кремле заявили, что пока не видят прорывов в мирных переговорах РФ с Украиной

Позиция РФ на переговорах с Украиной "хорошо известна" и "не менялась", отметил Песков Фото: EPA

СМИ спросили Пескова, как в Кремле оценили переговоры российской и украинской делегаций.

"Позитивным является, что украинская сторона, по крайней мере, начала конкретно формулировать и класть на бумагу то, что она предлагает. До сих пор нам не удавалась этого добиться. Это позитивный фактор, – ответил спикер Владимира Путина. – В остальном пока, скажем так, мы не можем констатировать чего-то сильно многообещающего, каких-то прорывов. Еще предстоит весьма и весьма длительная работа".

По словам Пескова, позиция РФ "хорошо известна" и "эта позиция не менялась".

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