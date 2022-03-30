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Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Заместитель Джонсона уточнил: не как в НАТО

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Украина не является членом НАТО, отметил Рааб
Украина не является членом НАТО, отметил Рааб
Фото: EPA

Великобритании готова "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины, если в Киеве об этом попросят. Об этом на брифинге, опубликованном 29 марта на сайте Организации Объединенных Наций, заявила постоянный представитель Соединенного Королевства в ООН Барбара Вудворд.

СМИ спросили Вудворд, готова ли Великобритания выступить гарантом безопасности для Украины.

Представитель Соединенного Королевства в ООН в ответ рассказала, что власти Великобритании предоставили Украине помощь на более чем £400 млн. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почти ежедневно проводят телефонные разговоры.

"И то, что мы хотим сделать, – это помочь в любой возможный способ, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство [Украины] попросит нас об этом. Да", – сказала Вудворд.

В то же время министр юстиции, заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб уточнил в эфире BBC Radio 4 Today, что Соединенное Королевство "очень внимательно рассмотрит все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно", но не будет в одностороннем порядке повторять те же обязательства перед Украиной, которые применяются к членам НАТО.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", – отметил Рааб.

При этом, по его словам, Великобритания продолжит оказывать Украине другую военную поддержку.

Контекст:

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате) по прекращению войны, которая началась 24 февраля после массового вторжения России.

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Теги: Россия, Украина, НАТО, ООН, Великобритания, правительство, агрессия, помощь, вторжение, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, безопасность, премьер-министр, Доминик Рааб
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