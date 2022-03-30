Представитель Великобритании в ООН заявила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Заместитель Джонсона уточнил: не как в НАТО

СМИ спросили Вудворд, готова ли Великобритания выступить гарантом безопасности для Украины.

Представитель Соединенного Королевства в ООН в ответ рассказала, что власти Великобритании предоставили Украине помощь на более чем £400 млн. Она отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почти ежедневно проводят телефонные разговоры.

"И то, что мы хотим сделать, – это помочь в любой возможный способ, закончить эту войну, обеспечить вывод российских войск. Мы были бы рады сыграть в этом роль, если правительство [Украины] попросит нас об этом. Да", – сказала Вудворд.

В то же время министр юстиции, заместитель премьер-министра Великобритании Доминик Рааб уточнил в эфире BBC Radio 4 Today, что Соединенное Королевство "очень внимательно рассмотрит все, что, по словам президента Зеленского, ему нужно", но не будет в одностороннем порядке повторять те же обязательства перед Украиной, которые применяются к членам НАТО.

"Мы очень ясно дали понять, что не собираемся втягивать Россию в прямую военную конфронтацию. Украина не является членом НАТО", – отметил Рааб.

При этом, по его словам, Великобритания продолжит оказывать Украине другую военную поддержку.

"We're not going to engage Russia in direct military confrontation"



Justice Secretary Dominic Raab tells @MishalHusain the UK will not unilaterally replicate the same commitments to Ukraine which apply to Nato members but will continue to provide other military support#R4Today pic.twitter.com/nvocHALPKg — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) March 30, 2022