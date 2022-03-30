Саакашвили о гарантиях безопасности для Киева: Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину

Украинская сторона на переговорах по прекращению войны с РФ в Стамбуле 29 марта официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Нардеп добавил, что Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль. По его словам, РФ также должна гарантировать безопасность Украины, но на других условиях.
"По аналогии с 5-й статьей устава НАТО страны-гаранты должны будут в течение трех дней после совершения акта агрессии провести консультации и юридически обязаны предоставить нам помощь в виде военной помощи, а также вооруженными силами, оружием и закрытым небом – всем, чего нам сейчас так не хватает", – сказал Арахамия.
"Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину благодаря гарантиям, которые индивидуальные члены НАТО дадут Украине", – прокомментировал переговоры в Стамбуле Саакашвили.
Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину благодаря гарантиям, которые индивидуальные члены НАТО дадут Украине. Это победа Зеленского и украинского народа, добытая ценой большой крови.— Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 29, 2022
По его мнению, это "большая дипломатическая победа Украины".
"Мечта [президента РФ Владимира] Путина о захвате Киева и Украины рухнула. Украина получит гарантии безопасности, равноценные 5-й статье НАТО, от больших военных держав. Это начало конца России", – добавил в Twitter Саакашвили.
По его словам, "сейчас главное – отстоять остальную территорию Украины".
"Как минимум отбросить рашистов на позиции до нападения [РФ 24 февраля]", – уточнил в Twitter бывший президент Грузии.
Сейчас главное отстоять остальную территорию Украины. Как минимум отбросить рашистов на позиции до нападения.— Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 29, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 марта в Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).
До начала встречи перед участниками выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, который призвал восстановить мир между двумя странами. "Продолжение войны не принесет никому пользы", – отметил Эрдоган.
Украина фактически будет согласна на безъядерный и внеблоковый статус, если будет подписан предложенный Киевом договор. Об этом сообщил член украинской делегации, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый.
В настоящее время в состав НАТО входят 30 стран, среди них Великобритания, США, Канада, Италия, Франция (все пять – соучредители, 1949 год), Турция (1952), Германия (1955), сообщается на сайте Альянса.
Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одну или нескольких членов НАТО будет рассматриваться как нападение на весь Альянс, и другие его участники окажут военную помощь, включая применение вооруженных сил "с целью восстановления и последующего сохранения безопасности".