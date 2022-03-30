Саакашвили о гарантиях безопасности для Киева: Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину

Саакашвили: Сейчас главное – отстоять остальную территорию Украины в войне против РФ, как минимум отбросить оккупантов на позиции до нападения Фото: EPA

Украинская сторона на переговорах по прекращению войны с РФ в Стамбуле 29 марта официально предложила свой вариант договора о гарантиях безопасности для Украины, сообщил член украинской делегации, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Нардеп добавил, что Украина хотела бы видеть среди стран-гарантов членов Совета Безопасности ООН – США, Францию, Великобританию, Китай, а также Турцию, Канаду, Германию, Италию и Израиль. По его словам, РФ также должна гарантировать безопасность Украины, но на других условиях.

"По аналогии с 5-й статьей устава НАТО страны-гаранты должны будут в течение трех дней после совершения акта агрессии провести консультации и юридически обязаны предоставить нам помощь в виде военной помощи, а также вооруженными силами, оружием и закрытым небом – всем, чего нам сейчас так не хватает", – сказал Арахамия.

"Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину благодаря гарантиям, которые индивидуальные члены НАТО дадут Украине", – прокомментировал переговоры в Стамбуле Саакашвили.

Украина не войдет в НАТО, но НАТО войдет в Украину благодаря гарантиям, которые индивидуальные члены НАТО дадут Украине. Это победа Зеленского и украинского народа, добытая ценой большой крови. — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 29, 2022

По его мнению, это "большая дипломатическая победа Украины".

"Мечта [президента РФ Владимира] Путина о захвате Киева и Украины рухнула. Украина получит гарантии безопасности, равноценные 5-й статье НАТО, от больших военных держав. Это начало конца России", – добавил в Twitter Саакашвили.

По его словам, "сейчас главное – отстоять остальную территорию Украины".

"Как минимум отбросить рашистов на позиции до нападения [РФ 24 февраля]", – уточнил в Twitter бывший президент Грузии.

Сейчас главное отстоять остальную территорию Украины. Как минимум отбросить рашистов на позиции до нападения. — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 29, 2022

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