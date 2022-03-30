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Блинкен заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

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Блинкен считает, что РФ не относится к переговорам с Украиной серьезно
Блинкен считает, что РФ не относится к переговорам с Украиной серьезно
Фото: EPA

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине гарантии безопасности, если это поможет положить конец российскому вторжению. Об этом 29 марта во время визита в Марокко заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Стенограмма пресс-конференции опубликована на сайте Госдепартамента США.

Комментируя итог переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, Блинкен сказал: "Если будет какой-то результат, если наша поддержка Украины может быть частью этого результата, включая нашу поддержку в будущем ее обороны и безопасности, – конечно, это то, к чему мы будем стремиться".

При этом госсекретарь подчеркнул, что на данный момент не видит признаков того, что Россия относится серьезно к переговорам о достижении мира.

"Я не видел ничего, что говорит о том, что [переговоры] продвигаются эффективным образом, потому что мы не видели признаков, что Россия относится к этому со всей серьезностью. Но если Украина придет к выводу, что это необходимо, – мы поддержим", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Россия прежде всего должна "положить конец агрессии, прекратить стрельбу, отвести свои войска и, конечно же, начать переговоры".

Контекст:

29 марта в турецком Стамбуле состоялся четвертый очный раунд переговоров Украины с РФ (несколько раз делегации встречались в видеоформате).

По итогам встречи глава украинской делегации, председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что сегодня Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности. 

По его словам, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства предоставить военную помощь в случае агрессии против Украины со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Канады и Израиля. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Киеву гарантии безопасности, но "на других условиях".

Член украинской делегации, дипломат Александр Чалый сказал, что в таком случае Украина будет готова отказаться от вступления в НАТО и сохранять "постоянный нейтралитет".

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, США, Украина, вторжение, Энтони Блинкен, российская агрессия, война России против Украины
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