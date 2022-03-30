Блинкен заявил, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности

Блинкен считает, что РФ не относится к переговорам с Украиной серьезно Фото: EPA

Комментируя итог переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле, Блинкен сказал: "Если будет какой-то результат, если наша поддержка Украины может быть частью этого результата, включая нашу поддержку в будущем ее обороны и безопасности, – конечно, это то, к чему мы будем стремиться".

При этом госсекретарь подчеркнул, что на данный момент не видит признаков того, что Россия относится серьезно к переговорам о достижении мира.

"Я не видел ничего, что говорит о том, что [переговоры] продвигаются эффективным образом, потому что мы не видели признаков, что Россия относится к этому со всей серьезностью. Но если Украина придет к выводу, что это необходимо, – мы поддержим", – сказал он.

Блинкен подчеркнул, что Россия прежде всего должна "положить конец агрессии, прекратить стрельбу, отвести свои войска и, конечно же, начать переговоры".