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В Кремле нет личности, способной организовать дворцовый переворот, окружение Путина еще более серое, чем он сам – экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец

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Швец: Я считаю, что организация заговора, как это было против Гитлера, в нынешней ситуации невозможна. Нет личности
Швец: Я считаю, что организация заговора, как это было против Гитлера, в нынешней ситуации невозможна. Нет личности
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Сейчас в окружении президента РФ Владимира Путина нет личности, способной подготовить и организовать так называемый дворцовый переворот, который мог бы привести к смене власти в РФ, но возможность реализации сценария с условной табакеркой не исключена. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник Путина Юрий Швец.

Швец, когда оценивал вероятность применения Путиным ядерного оружия против Украины, высказал прогноз, что такой приказ не будет выполнен российскими военнослужащими и один из офицеров РФ "вытащит пресловутый серебряный портсигар, как это было с Павлом І, и заедет Путину в висок". 

Окружение Путина "безусловно" недовольно из-за попадания под санкции, но это окружение стало результатом "отрицательного отбора кадров", отметил он. 

Швец рассказал, что у Путина в КГБ были псевдонимы "окурок" и "бледная моль". 

"Они меткие такие, характеризовали, что он за человек. Он серое ничтожество, которого сделали президентом именно из-за того, что он ничтожество серое. Потому что надо было не великую Россию держать, а сохранять капиталы семьи [первого президента РФ Бориса] Ельцина. А для этого надо был серый управляемый человечек. И просчитались, решили, что это он. Но в глубине души он понимает, что он вот такой. Поэтому подчиненные, согласно правилам системы, не должны быть умнее чем он, они еще глупее", – продолжил экс-разведчик. 

По оценке Швеца, Путин окружил себя "еще более серыми, ничтожными личностями, чем он сам".  

"И вот, надо было начать войну против Украины, чтобы все гнилье этой системы стало очевидно", – добавил он. 

Бацман спросила, найдется ли кто-то, кто может возглавить "дворцовый переворот" в России и сказать "хватит". 

"Я думаю, что они проблемы эти решат, когда и если он даст роковое указание [о применении ядерного оружия] – то есть деваться уже некуда. А чтобы вот заранее сейчас, осознав весь идиотизм и глупость ситуации, осознав, насколько она враждебна и опасна для них самих, то есть организовать заговор... Я считаю, что организация заговора, как это было против Гитлера, в нынешней ситуации невозможна именно потому, что это серые ничтожные личности. Это же надо взять на себя ответственность. А там существует система, когда каждый следит за каждым. Для того, чтобы сделать заговор, Иванов должен подойти к Петрову и сказать что-то. А тут сразу мысль: "А вдруг я скажу, а Петров тут же доложит". Вот это то, что... То есть нет личности", – ответил Швец. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Смена власти в России в результате так называемого дворцового переворота является традиционным для российской политики методом, говорил миллиардер, бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Кремль, политика, Юрий Швец, государственный переворот, война России против Украины, власть
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