Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец: В США знают, где находится Путин и его бункер

Швец: Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождения в конкретный момент не известно, то они глубоко ошибаются Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

"Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождения в конкретный момент не известно, то они глубоко ошибаются. Я думаю, что начальник Генштаба [вооруженных сил РФ] генерал [Валерий] Герасимов это прекрасно понимает", – заявил Швец.

Бацман уточнила: "То есть американцы знают, где конкретно в эту минуту находится Путин, где этот его бункер?"

"Я практически уверен в этом", – ответил Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube