Экс-разведчик КГБ и бывший сокурсник Путина Швец: В США знают, где находится Путин и его бункер

"Если эти умники в Кремле думают, что они самые хитрые и их местонахождения в конкретный момент не известно, то они глубоко ошибаются. Я думаю, что начальник Генштаба [вооруженных сил РФ] генерал [Валерий] Герасимов это прекрасно понимает", – заявил Швец.
Бацман уточнила: "То есть американцы знают, где конкретно в эту минуту находится Путин, где этот его бункер?"
"Я практически уверен в этом", – ответил Швец.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения России в Украину в медиапространстве начали появляться сообщения о том, что Путин скрывается в подземном бункере в Алтае.