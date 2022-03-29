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Гончаренко: Есть вероятность, что Путина придушат в бункере

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Гончаренко (на фото): Как раз время Путина быть тем самым третьим, который умрет не своей смертью
Гончаренко (на фото): Как раз время Путина быть тем самым третьим, который умрет не своей смертью
Фото: Олексій Гончаренко / Facebook

Российская элита, которая из-за вторжения РФ в Украину попала под санкции Запада, может организовать убийство президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"Есть ли вероятность, что они его все-таки придушат там, в бункере? Есть. Если брать статистику (а на длинных промежутках она достаточно точна), то каждый третий российский император заканчивал не своей смертью. Так что у Путина есть на это шансы. Тем более статистика здесь играет на нас: [первый президент СССР Михаил] Горбачев жив, [бывший президент РФ Борис] Ельцин умер своей смертью… Как раз время Путина быть тем самым третьим, который умрет не своей смертью", – сказал Гончаренко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После вторжения в Украину 24 февраля Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Также из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада стали массово отказываться от российских газа и нефти и искать им альтернативу.

В частности, эмбарго на импорт российской нефти и газа уже ввели США. Канада анонсировала запрет импорта нефти из РФ, Великобритания до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа.

Европейский союз разработал план, чтобы быстро избавиться от зависимости от российских энергоресурсов. До конца этого года ЕС планирует сократить потребление российского газа на 2/3.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,2 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, убийство, Алексей Гончаренко, Алеся Бацман, война России против Украины
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