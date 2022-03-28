"Вся кровь на руках Путина". Панин в день театра обратился к пропагандистам Машкову и Певцову

Панин: Мне очень стыдно, что я тоже, когда-то верил в кремлевскую пропаганду и поддерживал преступные решения Фото: actor.panin / Instagram

"Я не знаю, сколько вы будете жить и как. Я желаю вам, чтобы каждую ночь к вам приходили мертвые люди из Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова, Херсона, стояли у вас перед глазами и говорили: "За что?" – сказал Панин.– Путинские палачи – по-другому назвать этих людей нельзя – разбомбили Мариупольский драматический театр, в котором находились мирные люди. Президент России так долго искал фашистов в Украине, что ничего лучше не придумал, как на х..й зах...ячить целый русскоязычный город Мариуполь".

В описании к ролику артист подчеркнул, что за убийство российскими оккупантами украинских жителей отвечает президент РФ Владимир Путин.

"Это война началась не в феврале 2022 года, она началась восемь лет назад и развязал ее Путин. Он несет ответственность за то, что происходило все эти годы в Донецке и Луганске. Вся кровь на его руках. Мне очень стыдно, что я тоже, когда-то верил в кремлевскую пропаганду и поддерживал преступные решения", – написал Панин.

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