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"Хотели в Россию, а теперь не очень этому рады". Панин рассказал о настроениях в оккупированном Крыму

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Панин: Я так же, как миллионы людей в РФ, верил в то, что мне говорили с экранов российского телевидения
Панин: Я так же, как миллионы людей в РФ, верил в то, что мне говорили с экранов российского телевидения
Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Жители оккупированного Крыма сначала действительно хотели быть в составе России, но потом изменили свое отношение к жизни в РФ. Об этом 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" сказал российский киноактер Алексей Панин.

Он прокомментировал свое публичное покаяние относительно поддержки российской оккупации Крыма и развязывания боевых действий против Украины в 2014 году.

"Я так же, как и многие миллионы российских людей, верил в то, что мне говорили с экранов российского телевидения. Так как я не политолог, я не особо разбирался в политике и верил Соловьеву. И когда я начал интересоваться, общаться с людьми из Украины, с умными российскими людьми... Когда я начал в это погружаться, то понял, какой я дурак. Мы с тобой говорили на тему Крыма. Люди в Крыму действительно хотели в Россию. Но когда они получили то, что получили, то я вижу, что они не очень этому рады", – сказал киноактер.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении Панина уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В Украине он внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу нацбезопасности страны, ему запрещен въезд на территорию Украины.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

В интервью основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону в 2020 году актер сказал, что раньше верил в российскую пропаганду, поэтому делал такие заявления об Украине. "Потом мне немножко открыли глаза. Мне стыдно, что я сказал по поводу Крыма... Блин, сейчас я пытаюсь искать умные слова. Ты же понимаешь, что я сейчас подбираю слова, чтобы меня не посадили в России? Я не поддерживаю политику [президента РФ Владимира] Путина. Я был идиотом. Я верил в то, что мне рассказывал "Первый канал". Я верил, что действительно Крым проголосовал и был честный референдум. Я сейчас понимаю, что это неправда", – заявил тогда Панин.

Теги: Россия, Крым, Алексей Панин, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
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