"Хотели в Россию, а теперь не очень этому рады". Панин рассказал о настроениях в оккупированном Крыму

Панин: Я так же, как миллионы людей в РФ, верил в то, что мне говорили с экранов российского телевидения Скриншот: Дмитрий Гордон / YouTube

Он прокомментировал свое публичное покаяние относительно поддержки российской оккупации Крыма и развязывания боевых действий против Украины в 2014 году.

"Я так же, как и многие миллионы российских людей, верил в то, что мне говорили с экранов российского телевидения. Так как я не политолог, я не особо разбирался в политике и верил Соловьеву. И когда я начал интересоваться, общаться с людьми из Украины, с умными российскими людьми... Когда я начал в это погружаться, то понял, какой я дурак. Мы с тобой говорили на тему Крыма. Люди в Крыму действительно хотели в Россию. Но когда они получили то, что получили, то я вижу, что они не очень этому рады", – сказал киноактер.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube