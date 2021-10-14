Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию

"Я хотел бы с ней увидеться, если бы мне сейчас сказали, что "Леша, а хочешь сейчас машину времени отмотать в 2000 такой-то год и чтобы всего этого ужаса не было, и чтобы вы были опять вместе?", я бы сказал: "Да, сотрите ей память", – признался 44-летний артист.
По словам артиста, из-за чувств к бывшей жене он испортил отношения со своими следующими девушками.
"Хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию, которая меня любила, а я, как дебил, бл...дь, говорил о том, что люблю мою Люсю. И когда мы с Лией спали в одной кровати, фотография меня с Люсей висела над нашей головой. Я дебил. […] Жить с человеком, который тебя любит, а над твоей головой висит фотография другой женщины, и татуировка этой женщины, и ей все время говорить о том, что "ты же понимаешь, что, если Люся вернется, я тебя брошу", – сказал Панин.
Панин: Я уже все просрал. И вот, просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Читайте полную версию интервью Панина Гордону
Актер добавил, что ему очень повезло в жизни, поскольку его "всегда окружали порядочные женщины".
"И красивые. Но красивые – это не профессия. Меня окружали порядочные люди. […] Каждая женщина в моей жизни, которая что-то для меня значила, достойна отдельной программы, отдельной темы. И нельзя сказать в двух словах о ком-то", – подытожил Панин.
Панин и Григорьева были женаты с марта 2013-го по июль 2014-го. В 2017 году в интервью kp.ru актер признался, что жена ушла от него "совершенно неожиданно". "Наверное, я причинил ей много боли. Наверное, я бы мог дать ей намного больше, чем дал", – предположил Панин.
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
Сейчас Панин живет в Испании и возвращаться в Россию, по его словам, не планирует. Он утверждает, что сейчас не состоит в отношениях, а спит со своими двумя собаками породы чихуахуа.