Панин: Я хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию

"Я хотел бы с ней увидеться, если бы мне сейчас сказали, что "Леша, а хочешь сейчас машину времени отмотать в 2000 такой-то год и чтобы всего этого ужаса не было, и чтобы вы были опять вместе?", я бы сказал: "Да, сотрите ей память", – признался 44-летний артист.

По словам артиста, из-за чувств к бывшей жене он испортил отношения со своими следующими девушками.

"Хотел бы к своей Люсе на коленях поползти. И из-за этого просрал Лию, которая меня любила, а я, как дебил, бл...дь, говорил о том, что люблю мою Люсю. И когда мы с Лией спали в одной кровати, фотография меня с Люсей висела над нашей головой. Я дебил. […] Жить с человеком, который тебя любит, а над твоей головой висит фотография другой женщины, и татуировка этой женщины, и ей все время говорить о том, что "ты же понимаешь, что, если Люся вернется, я тебя брошу", – сказал Панин.

Панин: Я уже все просрал. И вот, просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Читайте полную версию интервью Панина Гордону

Актер добавил, что ему очень повезло в жизни, поскольку его "всегда окружали порядочные женщины".

"И красивые. Но красивые – это не профессия. Меня окружали порядочные люди. […] Каждая женщина в моей жизни, которая что-то для меня значила, достойна отдельной программы, отдельной темы. И нельзя сказать в двух словах о ком-то", – подытожил Панин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube