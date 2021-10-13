Панин: С собаками я только и сплю

В 2016 году в сети появилось видео, на котором человек, похожий на Панина, занимался сексом с собаками Фото: actor.panin / Instagram

"Моя дочка спит в спальне, а я – с Моти и Лукасом", – рассказал актер.

"С собаками", – уточнил Гордон.

"С собаками. Собственно говоря, с собаками я только и сплю", – заявил Панин.

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"В общем, как жил ты с собаками, так и живешь дальше", – отметил журналист.

"Ничего не меняется. Вот да. И прям целуемся, обнимаемся", – признался Панин.

Позже, отвечая на вопрос о личной жизни, Панин признался, что ее у него в Испании нет.

"Я сплю с двумя собаками, бл...дь – и все", – резюмировал он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



Панин: Я уже все просрал. И вот, просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Читайте полную версию интервью Панина Гордону