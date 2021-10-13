Панин: Жалею только об одном: что не могу извиниться перед матерью и что был такой дебил

Панин: Моя мама готова была встать в любое время дня и ночи и поехать в Антарктиду, чтобы спасать своего сына Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Актер рассказал, что не может возвращаться в Москву, потому что ему там становится тяжело без матери и он начинает пить.

"Я сейчас не пытаюсь копаться в теории заговора, но мама была… Все было хорошо. Она вообще в больницах особо не лежала. И она буквально в декабре [2020 года] попала в больницу, притом за ней следили наши знакомые врачи – ничего там особого не нашли. Наоборот, говорили о том, что мама сама себя накручивает. Она только выписалась – и опять попадает в больницу. Она собиралась ехать в деревню встречать Новый год, у меня были куплены билеты на 5 января, [планировалось,] что я прилечу к маме. И прям буквально вот в два дня – как они говорят, коронавирус", – сообщил Панин.

По его словам, медики уверяли, что состояние матери позволяет надеяться на то, что она будет жить.

"Если бы не было моей мамы, я бы неизвестно где, на какой помойке я бы сейчас оказался – и что бы вообще со мной случилось, и был бы ли я жив вообще. Моя мама готова была встать в любое время дня и ночи и поехать в Антарктиду, чтобы спасать своего сына", – отметил актер.

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Он добавил, что не успел извиниться перед матерью.

"То есть мы не ругались – никогда… Ну, в смысле, мы ругались миллион раз. Мы никогда не держали зла друг на друга, никогда… Мы наутро вставали как ни в чем не бывало. Я сейчас отматываю пленку назад и понимаю, что, бл...дь, я опять не успел… я не успел сделать самого… Когда меня спрашивают: "О чем вы жалеете?" – я жалею только об одном: что я не могу сейчас извиниться и что я был такой дебил", – подчеркнул Панин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube