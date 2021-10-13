Панин: Моих соседей из арабского дома напротив смущает, что я иногда голый выхожу на балкон

Панин: У меня напротив арабский дом. Я не понимал, что это такое Фото: actor.panin / Instagram

По словам Панина, он проживает там вместе с дочерью Анной.

"По метражу она не очень большая. У нас две спальни, зал с кухней, как студия, два туалета. Но один туалет – просто вот с раковиной, один туалет с ванной, балкон и типа патио: это внутренний дворик такой маленький. Она обычная для папы с дочкой. Но у меня напротив арабский дом. Я не понимал, что это такое. Они не мешают, просто вид хреновый. То есть у меня не выходят окна на море", – рассказал артист.

Панин признался, что люди, которые продавали квартиру, предупреждали его об этом соседстве, но он тогда не придал этому значения.

"Их смущает, что я голый выхожу на балкон иногда. А я забываю, что они недалеко, могу из душа выйти, собакам пеленки какие-то…" – подытожил артист.

Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Полный текст интервью Панина Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube