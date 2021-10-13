Панин: Моих соседей из арабского дома напротив смущает, что я иногда голый выхожу на балкон

По словам Панина, он проживает там вместе с дочерью Анной.
"По метражу она не очень большая. У нас две спальни, зал с кухней, как студия, два туалета. Но один туалет – просто вот с раковиной, один туалет с ванной, балкон и типа патио: это внутренний дворик такой маленький. Она обычная для папы с дочкой. Но у меня напротив арабский дом. Я не понимал, что это такое. Они не мешают, просто вид хреновый. То есть у меня не выходят окна на море", – рассказал артист.
Панин признался, что люди, которые продавали квартиру, предупреждали его об этом соседстве, но он тогда не придал этому значения.
"Их смущает, что я голый выхожу на балкон иногда. А я забываю, что они недалеко, могу из душа выйти, собакам пеленки какие-то…" – подытожил артист.
Панин: Я уже все просрал. И вот просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Полный текст интервью Панина Гордону
Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты".
Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.
Сейчас Панин живет в Испании и возвращаться в Россию, по его словам, не планирует.
Артист часто делится в сети снимками, на которых запечатлен полностью голым.