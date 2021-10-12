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Панин: Меня ничто не заставит вернуться в Москву

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Панин: Для меня дом уже здесь
Панин: Для меня дом уже здесь
Фото: actor.panin / Instagram

Российский актер Алексей Панин, который вместе с дочерью переехал жить в Испанию, рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что вообще не думает о возвращении в Россию.

Он сообщил, что является резидентом Испании и купил квартиру в испанском городе Торревьехе.

"Здесь море. Здесь классно, Дима. Я искренне говорю. Я очень рад, что опять пространство вселенной услышало мои просьбы. Я очень хотел переехать. Я переехал. Я счастлив", – сказал Панин.

Он отметил, что периодически ездит в Москву, но категорически не хотел бы жить там опять. 

"Что бы ни случилось, как бы мне ни было тяжело (надеюсь, мне не будет настолько тяжело), я все-таки верю, что будет все хорошо, и я знаю, что все будет хорошо… Но меня ничто не заставит вернуться в Москву. Я приезжал в Москву за этот год на съемки (у меня была пара съемочных дней). Потом умерла мама. Потом я приезжал еще на съемки. И для меня дом уже здесь", – сказал актер. 

Панин подчеркнул, что у него "ничего не екает" в Москве, наоборот, в этом городе ему сейчас не очень комфортно. 

"После смерти мамы мне вообще тяжело (мать актера скончалась в январе этого года"ГОРДОН"). У меня там прошлое. У меня там любовь одна, вторая, мама. Ты подъезжаешь к магазину, где мы с мамой были… к "Азбуке вкуса" – а мы ровно год назад с мамой там стояли, ели на капоте, о чем-то разговаривали, обсуждали… Мама уезжала в деревню, а я ехал по своим делам. А мы с [дочерью] Нюсей вот опять приезжаем к этому [магазину]… Я не могу там находиться. Мне становится тяжело, я начинаю там пить, запивать, меня начинает все это… Тяжело, очень тяжело", – признался актер. 

Он уточнил, что сейчас в Москве проводит очень немного времени.

"Я прилетел в Москву, отснялся, потом какие-то бытовые дела, с кем-то встретился, с кем-то выпил, какие-то дела решил... Ну, то есть это такой вот водоворот. Для меня Москва сейчас, когда я приезжаю, – она какая-то б-р-р! Вернулся сюда и думаешь: "Фух, что это было?" Такая череда событий. Там нет какой-то привычной жизни у меня. Здесь уже больше привычная жизнь", – отметил актер.

Панин рассказал, что у него остается недвижимость в Москве: одну квартиру он продал, вторую сдает в аренду. 

Интервью с актером Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Звезда". 

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В июне того же года Панин заявил, что "собственными руками перерезал бы горло" президенту Украины Петру Порошенко.

В начале 2019 года актер сказал, что Россия – "это грязная, уголовная, гомофобная страна, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя и в которой никогда ничего не изменится".

В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Испания, Алексей Панин, эмиграция
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