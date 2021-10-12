Панин: От мужчин-режиссеров были очевидные знаки внимания. Но не приставания. Даже в штаны не залезали

Панин: У меня вот мужчин не было, с кем я жил Фото: actor.panin / Instagram

"У меня вот мужчин не было, с кем я жил. Я вот думаю, может быть, что-то упустил в своей жизни. У меня были возможности пойти по другой карьерной лестнице. [Предлагали ли режиссеры-мужчины пожить с ними?] Нет. Были просто очевидные знаки внимания", – сказал Панин.

Он отказался назвать фамилии режиссеров, от которых получал такие знаки.

Гордон уточнил, что это были за знаки.

"Нет, не приставания. Даже в штаны не залезали", – ответил актер.

По его словам, о прикосновениях и поглаживаниях речь тоже не шла.

"Нет, даже такого не было. Было просто очевидно, что если я сейчас скажу "да", то возможно дальнейшее развитие событий. Никаких грязных… Фу, сам себе противоречу. В сексе вообще не бывает грязного. В сексе все чисто. Просто развитие событий могло происходить по-другому. Но никаких домогательств", – сказал Панин.

Интервью с актером Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00