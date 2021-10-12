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Панин: От мужчин-режиссеров были очевидные знаки внимания. Но не приставания. Даже в штаны не залезали

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Панин: У меня вот мужчин не было, с кем я жил
Панин: У меня вот мужчин не было, с кем я жил
Фото: actor.panin / Instagram

Российский актер Алексей Панин рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что к нему никогда не приставали режиссеры, с которыми он работал.

"У меня вот мужчин не было, с кем я жил. Я вот думаю, может быть, что-то упустил в своей жизни. У меня были возможности пойти по другой карьерной лестнице. [Предлагали ли режиссеры-мужчины пожить с ними?] Нет. Были просто очевидные знаки внимания", – сказал Панин.

Он отказался назвать фамилии режиссеров, от которых получал такие знаки. 

Гордон уточнил, что это были за знаки. 

"Нет, не приставания. Даже в штаны не залезали", – ответил актер.

По его словам, о прикосновениях и поглаживаниях речь тоже не шла. 

"Нет, даже такого не было. Было просто очевидно, что если я сейчас скажу "да", то возможно дальнейшее развитие событий. Никаких грязных… Фу, сам себе противоречу. В сексе вообще не бывает грязного. В сексе все чисто. Просто развитие событий могло происходить по-другому. Но никаких домогательств", – сказал Панин. 

Интервью с актером Гордон записал в Испании. Оно выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00 

Контекст:

Панин родился в 1977 году в Москве. Учился в Российском институте театрального искусства, но так и не окончил его. Самые известные фильмы с его участием – "Звезда" и "Жмурки", а также сериал "Солдаты". 

Актер ранее выступал в поддержку аннексии Крыма и предрекал захват Одессы российскими войсками. В январе 2015 года стало известно, что Служба безопасности Украины открыла в отношении актера уголовное производство за публичные призывы к совершению действий, направленных на изменение территории или государственной границы Украины. В январе 2020 года Панин в Instagram попросил прощения у украинцев за развязанную Россией войну.

Сейчас Панин живет в Испании и возвращаться в Россию, по его словам, не планирует

В интервью Гордону в 2020 году Панин признался, что является бисексуалом. "Секс прекрасен в любом состоянии – и с мальчиками, и с девочками, и со всеми вместе. Но когда все вместе – вообще прекрасно", – сказал актер. Он также подтвердил, что хотел бы сыграть в кино гея

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, ЛГБТ, Алексей Панин, актер, секс, харрасмент
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