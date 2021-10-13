Панин: В сексуальной жизни сейчас ничего такого, чтобы прям взорвать общество, нет. Так: потрахались – разбежались. Мальчики, девочки

Панин об опыте группового секса: Это же все абсолютно тематические люди Фото: actor.panin / Instagram

"Что интересного вот после ноги происходило еще в твоей сексуальной жизни? Вот чем можно было бы похвастаться?" – спросил у актера Гордон.

"Я не знаю, Дима, что говорить. Ну прям ничего такого, чтобы прям вот взорвать общество, нет. Так: из групповушки. Ну, так: потрахались – разбежались. Мальчики, девочки. Все в том же режиме", – признался Панин.

Он уточнил, что эти сексуальные контакты происходили в России, а не в Испании, а его половыми партнерами в основном были семейные пары.

"Это же все абсолютно тематические люди", – объяснил он, добавив, что сам иногда приходил без пары.

"Ну вот сейчас в Москве когда был, как оно было?" – спросил журналист.

"Ну, было что-то, но так. Нет, ничего интересного. Не провоцируй меня. Ну что я тебе расскажу?" – сказал в ответ Панин.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Панин: Я уже все просрал. И вот, просрав, потеряв все, я почувствовал свободу. Читайте полную версию интервью Панина Гордону