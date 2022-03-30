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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

США будут расценивать применение химического оружия против Украины как нападение на НАТО – экс-разведчик КГБ Швец

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Швец: Подул ветер в сторону Запада химическое оружие попало на Польшу, это применение оружия массового поражения против страны НАТО
Швец: Подул ветер в сторону Запада – химическое оружие попало на Польшу, это применение оружия массового поражения против страны НАТО
Скриншот: Юрий Швец -- официальный канал / YouTube

США будут расценивать применение Россией химического оружия против Украины как нападение на НАТО, которое повлечет за собой использование ст. 5 Устава НАТО о коллективной обороне. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил экс-разведчик КГБ, бывший сокурсник президента РФ Владимира Путина Юрий Швец.

На вопрос журналистки о фейках РФ относительно "биологического оружия" в Украине и возможности применения Россией против Украины химического и биологического оружия Швец сказал: "Это одно из самых старых активных мероприятий КГБ во внешней разведке, которое уходит вглубь Советского Союза, – пугать Запад". 

"Месседж простой: в Кремле сидят не совсем адекватные люди, поэтому если возникает острая ситуация, лучше пойти на какую-то договоренность с ними, пусть они немножко успокоятся, иначе все, ядерная война. При этом эти жильцы Кремля панически боялись – страшнее смерти боялись – этой ядерной войны", – пояснил эксперт. 

По его мнению, сейчас речь идет о продолжении таких "активных мероприятий". 

"Но уж если идет война, нужно рассуждать и планировать по худшему варианту. А худший вариант... Допустим, в этих головах засела эта идея. Ну, американцы уже сказали, что применение химического оружия на территории Украины Путиным будет расцениваться как нападение на НАТО, которое должно повлечь за собой применение 5-й статьи. Это совсем недавно было такое заявление. Почему? Потому что химическое оружие... Как у нас называли, "химдым" – это так или иначе сопряжено с воздухом, с ветром. Подул ветер в сторону Запада – все. Попало на Польшу, это применение оружия массового поражения против страны НАТО. Поэтому я думаю, что это должно остудить", – отметил Швец. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

Россия использовала для распространения пропаганды о "биолабораториях" в Украине заседание Совета Безопасности ООН 18 марта. Организация отвергла эти утверждения

"У Украины нет программы по созданию биологического оружия. Нет никаких украинских лабораторий по производству биологического оружия – ни рядом с российской границей, ни где-либо еще. Есть только учреждения здравоохранения, которые с гордостью – и я говорю "с гордостью" – поддерживаются и признаются правительством США, Всемирной организацией здравоохранения, другими правительствами и международными институтами. На самом деле именно Россия долгое время поддерживала программу биологического оружия в нарушение международного права. Именно Россия имеет хорошо задокументированную историю применения химического оружия. Именно Россия является здесь агрессором", – заявила в ходе заседания постпред США Линда Томас-Гринфилд.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, химическое оружие, Алеся Бацман, Юрий Швец
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