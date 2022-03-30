США будут расценивать применение химического оружия против Украины как нападение на НАТО – экс-разведчик КГБ Швец

На вопрос журналистки о фейках РФ относительно "биологического оружия" в Украине и возможности применения Россией против Украины химического и биологического оружия Швец сказал: "Это одно из самых старых активных мероприятий КГБ во внешней разведке, которое уходит вглубь Советского Союза, – пугать Запад".

"Месседж простой: в Кремле сидят не совсем адекватные люди, поэтому если возникает острая ситуация, лучше пойти на какую-то договоренность с ними, пусть они немножко успокоятся, иначе все, ядерная война. При этом эти жильцы Кремля панически боялись – страшнее смерти боялись – этой ядерной войны", – пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас речь идет о продолжении таких "активных мероприятий".

"Но уж если идет война, нужно рассуждать и планировать по худшему варианту. А худший вариант... Допустим, в этих головах засела эта идея. Ну, американцы уже сказали, что применение химического оружия на территории Украины Путиным будет расцениваться как нападение на НАТО, которое должно повлечь за собой применение 5-й статьи. Это совсем недавно было такое заявление. Почему? Потому что химическое оружие... Как у нас называли, "химдым" – это так или иначе сопряжено с воздухом, с ветром. Подул ветер в сторону Запада – все. Попало на Польшу, это применение оружия массового поражения против страны НАТО. Поэтому я думаю, что это должно остудить", – отметил Швец.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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