Россия остановила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа"

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу "Ямал – Европа" на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч к 13.00 по местному времени (11.00 по Гринвичу), но с тех пор они упали до нуля.

В то же время поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.

Газопровод "Ямал – Европа" был введен в эксплуатацию в 1999 году. Он начинается в газотранспортном узле в Торжке Тверской области и проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция Мальнов (в районе Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2 тыс. км.