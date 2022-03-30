Россия остановила прокачку газа по трубопроводу "Ямал – Европа"

Потоки в восточном направлении в Польшу из Германии по трубопроводу "Ямал – Европа" на пограничном пункте Мальнов последний раз составляли 1 451 155 кВтч/ч к 13.00 по местному времени (11.00 по Гринвичу), но с тех пор они упали до нуля.
В то же время поставки по другим газопроводам, включая "Северный поток – 1" продолжаются.
Газопровод "Ямал – Европа" был введен в эксплуатацию в 1999 году. Он начинается в газотранспортном узле в Торжке Тверской области и проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии. Конечная западная точка – компрессорная станция Мальнов (в районе Франкфурта-на-Одере) вблизи немецко-польской границы, где он подключен к газопроводу JAGAL. Общая протяженность газопровода превышает 2 тыс. км.
23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о решении перевести оплату за поставки российского газа в "недружественные" страны в российские рубли. В Кремле добавили, что не будут поставлять газ в страны, отказавшиеся платить рублями.
"Недружественными" после введения санкций против РФ власти России назвали все страны ЕС, США, Великобританию, Швейцарию, Австралию, Южная Корею, Японию, Сингапур, Тайвань, Украину и еще ряд государств.
Страны "Большой семерки – США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада – отказались платить рублями за газ. Также против выступили Польша, Слования, и ЕС.